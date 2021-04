PSG - Icardi souhaiterait quitter le club

Le buteur argentin peine à s'imposer à la pointe de l'attaque parisienne, freiné par les blessures depuis le début de la saison.

Mauro Icardi ne marquera pas son huitième but de la saison ce samedi sur la pelouse de Strasbourg. Touché à la cuisse le mois dernier face à Lille en Coupe, l'avant-centre argentin a encore été jugé trop court pour faire son retour dans le groupe qui s'est envolé pour l'Alsace.

Or selon les informations de L'Equipe, l'ancien capitaine de l'Inter serait prêt à chercher un nouveau club cet été. Le quotidien sportif fait savoir que les agents du joueurs commenceraient à sonder le marché pour lui permettre de quitter le PSG.

Dans une situation difficile à Giuseppe Meazza, Icardi avait rejoint Paris à l'été 2019 sous la forme d'un prêt, avant de s'engager définitivement l'été dernier contre un chèque de 50 millions d'euros.

Après une excellente première partie de saison l'an dernier, Icardi espérait définitivement se lancer dans sa carrière parisienne cette saison. Malheureusement pour lui, il a manqué de nombreuses rencontres, la faute à une succession de blessure, en plus du Covid. Résultat, il ne compte pour l'heure que sept petits buts inscrits.

Le joueur formé au Barça conserve une attirance pour la Serie A, où il s'est révélé avec la Sampdoria puis l'Inter. Toujours selon L'Equipe, la Juventus (encore) et la Roma pourraient se montrer intéressées pour l'accueillir et renforcer leur secteur offensif en vue de la saison prochaine.

Côté parisien, on ne s'opposerait pas nécessairement à son départ, si une offre jugée suffisante (au moins à hauteur du montant versé pour le recruter) était formulée pour le joueur sous contrat jusqu'en 2024 dans la capitale française. Un départ qui soulagerait la masse salariale du PSG à hauteur de 10 millions d'euros.

"Quand je suis arrivé en prêt, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour pouvoir être décisif et aider l’équipe avec mes buts. C’était une bonne année. Je suis donc très heureux que le club ait décidé de lever l’option et de me proposer de continuer ensemble pour les quatre prochaines années", affirmait pourtant récemment le principal intéressé au site officiel du club.

"Pour moi, c’est un honneur et une fierté, comme je l’ai dit le premier jour de mon arrivée à Paris. Je me sens bien ici, dans une grande équipe qui gagne des titres. C’est ce qu’un joueur recherche."