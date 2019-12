PSG-Galatasaray - Affrontements entre supporters à Porte de Saint-Cloud, un "blessé sérieux"

Lieu de passage incontournable avant de se rendre au Parc des Princes, la Porte de Saint-Cloud a vécu un épisode qu’elle aurait volontiers préféré éviter ce mercredi, à quelques heures de la rencontre de Ligue des Champions entre le et , dont le coup d’envoi sera donné à 21h.

En effet, des affrontements ont eu lieu entre les supporters de Galatasaray, réunis sur la Porte de Saint-Cloud, et des personnes cagoulées pour la plupart, vraisemblablement des supporters du PSG. D’après nos confrères du quotidien Le Parisien, tout a commencé suite à un échange de fumigènes entre les deux groupes, et la suite fait froid dans le dos…

Très vite, une centaine de supporters parisiens est arrivée pour se confronter avec son homologue de Galatasaray… Immédiatement, la police a tenté de séparer les protagonistes - ou au moins de les faire fuir - à l’aide de gaz lacrymogènes, mais cela n’a fait que déplacer certaines échauffourées dans un premier temps.

LAMENTÁVEL! Torcedores do PSG atacaram a torcida do Galatasaray antes do jogo entre pela Champions, em Paris. Nossa repórter cinematográfica Carolina Albuquerque estava no meio da confusão e filmou o ataque que teve bombas, sinalizadores e gás de pimenta. Veja! #CasaDaChampions pic.twitter.com/nZ8IXqAZcz