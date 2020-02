PSG-Dortmund : 4 matches pour Paris avant le retour

Avant de retrouver Dortmund pour le match retour le 11 mars au Parc des Princes, le PSG aura 4 matches à négocier. Le BVB, lui, n'en aura que trois.

Dans trois semaines, au Parc des Princes, le PSG, battu 2-1 à Dortmund, devra impérativement s'imposer s'il veut vaincre le signe indien et se qualifier pour les quarts de finale de la . D'ici-là, le club de la capitale aura quatre matches à négocier : , et en , ainsi qu'un déplacement à en demi-finale de la . Soit un match de plus que les joueurs du Borussia.

Le calendrier du PSG avant le match retour :

23/02 / PSG-Bordeaux ( ) 29/02 / PSG-Dijon (Ligue 1) 04/03 / OL-PSG (1/2 finale ; Coupe de ) 07/03 / Strasbourg-PSG (Ligue 1) 11/03 / PSG-DORTMUND (1/8 retour ; Ligue des champions)

Le calendrier de Dortmund :