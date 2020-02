PSG - Choupo-Moting pas sur la liste en Ligue des champions

L'attaquant camerounais n'a pas été inscrit par le club pour la seconde partie de la saison en Ligue des champions.

Eric-Maxim Choupo-Moting ne jouera plus cette saison en . L'attaquant camerounais n'a en effet pas été inscrit sur la lite des joueurs du club pouvait disputer la compétition.

Une décision qui fait suite à la blessure de Garissone Innocent, le jeune portier formé au club étant le troisième gardien pendant la première partie de saison. Il est donc remplacé par Marcin Bulka, qui prend une place "d'étranger" dans la liste selon les règles de l'UEFA, qui impose un minima de joueurs formés en et au club.

Depuis octobre dernier, Choupo-Moting n'a que très peu joué après avoir profité des nombreuses absences en début de saison pour s'illustrer (trois buts en ). Mais c'est sans lui que Neymar et ses coéquipiers devront affronter le , et plus en cas de qualification pour les quarts de fnale.

La liste du PSG : Navas, Rico, Bulka - Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Kehrer, Meunier, Dagba, Bernat, Kurzawa - Verratti, Paredes, Gueye, Herrera, Draxler, Sarabia - Cavani, Mbappé, Neymar, Di Maria, Icardi.