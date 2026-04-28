PSG-Bayern Munich : une erreur d’arbitrage ? Une « énorme bourde » de l’arbitre est mise en évidence

Mardi soir, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont offert aux amateurs de football un spectacle époustouflant (5-4), mais la performance de l’arbitre Sandro Schärer suscite également de vifs débats. En première période, l’arbitre suisse a, selon Wesley Sneijder, commis une erreur majeure.

Après un quart d’heure de jeu, l’arbitre accorde un penalty à Liverpool pour une faute présumée de Willian Pacho sur Luis Díaz. Pour Sneijder, cette décision est injustifiée.

« C’est un véritable cadeau pour le Bayern », assène Sneijder dans le studio de Ziggo Sport. « D’ailleurs, il est extrêmement étrange qu’il n’ait pas été appelé à consulter l’écran par le VAR dans cette situation. »

« On voit clairement que Díaz percute d’abord la jambe de Pacho. Ensuite, il glisse, mais l’action part d’une faute de Díaz. En réalité, c’est même une faute dans l’autre sens. »

« Si vous avancez rapidement dans la vidéo, vous voyez aussi Díaz se frapper le front en se disant : je n’ai pas bien joué. Il ne s’attendait absolument pas à obtenir un penalty. C’était vraiment un cadeau pour lui. »

« Quand on est attaquant et qu’on sait que c’est un penalty, on fait un geste vers l’arbitre. Mais Díaz n’avait pas du tout ce sentiment. Il est d’accord avec nous. »

L’ancien international néerlandais a également contesté le penalty accordé au PSG en fin de première période. Le ballon a touché le bras d’Alphonso Davies après avoir rebondi sur son corps, mais, malgré l’intervention de la VAR, l’arbitre a maintenu sa décision de sanctionner une main.