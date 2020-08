PSG-Bayern - Kinglsey Coman titulaire en finale ?

Selon les informations de L’Équipe, Kinglsey Coman devrait retrouver une place de titulaire face au PSG, en finale de la Ligue des Champions.

Il a commencé le quart de finale sur le banc, idem pour la demi-finale remportée contre l’Olympique Lyonnais (3-0), mais Kinglsey Coman ne devrait pas manquer le début de la fête face au PSG. En finale de la Ligue des Champions dimanche, l’ailier bavarois sera titulaire selon les informations de L’Équipe.

Il faut dire que si Ivan Perisic a brillé contre le Barça (8-2) en quarts, comme tous les Bavarois ce soir-là, le Croate n’a pas répondu aux attentes contre l’OL au tour suivant. Trop effacé, pas dans le bon tempo, l’ancien de l’ a déçu son coach Hansi Flick.

L'article continue ci-dessous

Et comme le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres, celui de Perisic va offrir une finale de Ligue des Champions à Coman. Intéressant lors de ses entrées en jeu face au Barça et , le joueur formé au PSG s’est vu confier une mission bien précise par son coach.

Plus d'équipes

Kehrer identifié comme le point faible

D’après L’Équipe, Thilo Kehrer, attendu titulaire au poste de latéral droit pour le PSG, aurait été identifié comme le maillon faible de l’équipe parisienne par Flick.

Et l’objectif de Coman sera simple : semer la zizanie dans la zone de l’ancien de . Et s’il n’y arrive pas, Alphonso Davies sera là pour lui prêter main forte… On souhaite bon courage à Kehrer !