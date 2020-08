PSG-Bayern : Couvre-feu dans les rues de Paris

La préfecture de Paris a annoncé que les supporters parisiens pourront fêter jusqu’à 2h après la fin du match, une possible victoire en finale.

Les débordements observés après la qualification obtenue face au , la Préfecture de Paris a préféré prendre les devants afin de contenir au maximum la foule. Après avoir annoncé que les Champs-Elysées seraient piétons, les autorités ont donné plus de précisions sur le dispositif mis en place à Paris en cas de succès du PSG face au .

Verbalisation systématique des forces de l'ordre

L'article continue ci-dessous

3000 policiers et plus de 300 sapeurs-pompiers vont être déployés dans les rues de Paris. Le port du masque sera obligatoire sur la plus célèbre des avenues ainsi qu’aux alentours du Parc des Princes où 5 000 personnes pourront voir la finale dans l’enceinte. L’absence de masque fera l’objet d’une verbalisation systématique selon la Préfecture.

Plus d'équipes

De plus, les supporters du PSG ne pourront pas faire la fête toute la nuit en cas de premier succès final en Ligue des Champions. En effet, « les rassemblements seront autorisés uniquement dans un délai de deux heures après la fin du match. » Dans les faits, si le PSG n’a besoin que 90 minutes pour se défaire du Bayern Munich, la fête ne sera autorisée que jusqu’à 1h du matin, au risque de se faire verbaliser.