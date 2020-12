PSG-Basaksehir - Pierre Webo remercie les Parisiens, de Neymar à Diallo

Lors d’une interview accordée au Daily Mail, Pierre Webo a remercié les joueurs et l’encadrement parisiens après PSG-Basaksehir.

Le mardi 8 décembre 2020 restera à jamais gravé dans la mémoire collective. Pour la première fois de l’histoire, des joueurs de football ont accepté de quitter le terrain après qu’un entraîneur-adjoint, Pierre Webo de Basaksehir en l’occurence, ait été victime d’insultes supposées racistes.

Un souvenir qui restera également gravé à jamais dans la mémoire de l’intéressé, qui avait un mot à faire passer aux Parisiens : "Neymar, Marquinhos et Leonardo m'ont appelé. Ils étaient dans le couloir et ils m'ont dit : ‘On est désolés pour ce qui s'est passé mais tu as notre soutien. Ne t'inquiète pas, on est avec toi, on ne reprendra pas le jeu. On n'accepte pas ce genre de mots dans le football’, et ça m’a énormément touché", a-t-il raconté dans le Daily Mail.

Webo : "Je n'ai pas réalisé jusqu'à ce que je sorte du vestiaire"

Dans un premier temps, Webo a d’ailleurs eu du mal à réaliser que l’histoire était en train de s’écrire sous ses yeux, mais il a bien été obligé de se rendre à l’évidence en sortant du vestiaire après l’incident.

"Je n'ai pas réalisé jusqu'à ce que je sorte du vestiaire mais le couloir était incroyable. Neymar, Mbappé, Diallo, tous les joueurs étaient là. Je suis sorti parce que Leonardo m'avait appelé pour me parler dans le couloir. (...) Je veux remercier tous les joueurs du PSG, le club et tous ceux qui étaient là pour leur solidarité", a déclaré Webo, qui avait par ailleurs pris la pose avec le président Al-Khelaïfi.