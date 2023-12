PSG : Après Nantes, Luis Enrique annonce la couleur pour Dortmund

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, s’est exprimé après la victoire de son équipe contre Nantes, samedi.

Quelques jours avant de jouer sa survie en Ligue des Champions contre Dortmund, le PSG avait un test à passer sur la scène domestique. Un défi réussi pour les Parisiens qui se sont imposés face au FC Nantes samedi lors de la 15e journée de Ligue 1. Au terme de la rencontre, Luis Enrique, a livré ses impressions et en a profité pour envoyer un message fort au BVB.

Un match difficile selon Luis Enrique

Le Paris Saint-Germain s’est rassuré avant le choc contre le Borussia Dortmund mercredi, en disposant du FC Nantes samedi soir. D’ailleurs, les Parisiens avaient tous la tête à ce match d’où quelques moments de déconcentration face aux Canaris. « Rassuré avant Dortmund ? Je dirais que tout le monde avait la tête au prochain match. C’était difficile de jouer à ce match à domicile. On a un match plus attractif mercredi prochain. C’est normal que celui de ce soir ait été difficile à jouer », a reconnu Luis Enrique au micro de Canal+.

L'article continue ci-dessous

Getty

Luis Enrique met en garde Dortmund

Luis Enrique a évité de mettre encore plus de pression sur ses joueurs, du moins, pas publiquement. Le technicien espagnol estime que ces derniers connaissent l’enjeu et savent que tout dépendra d’eux. « Ce que j’attends de mes joueurs mercredi ? Le groupe sera le groupe qui sera aligné. Nous avons notre destin entre nos mains. Ça sera comme une finale. Ça dépendra de nous et on fera tout pour gagner », poursuit Enrique.

Getty

L’entraineur du PSG n’a pas manqué d’envoyer un avertissement à l’endroit du Borussia Dortmund. Pour l’Espagnol, il n’y a aucun doute : Le PSG sortira vainqueur de ce duel. « Beaucoup de pression en vue de ce match de mercredi ? Oui, mais une bonne pression. C’est celle qu’on veut avoir depuis tout petit. Je ne pense pas que ça sera quelque chose de négatif », a conclu Luis Enrique.