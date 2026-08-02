Au cours de ce dimanche, l’attaquant, qui avait été éliminé avec le Brésil en huitième de finale de la Coupe du monde début juillet face à la Norvège (1-2), fera son retour à Madrid après ses vacances post-Mondial. Lundi, il reprendra l’entraînement et donc la préparation de la nouvelle saison, et juste après sont prévues, selon le journal espagnol AS, les discussions décisives.

Vinicius doit d’abord s’entretenir avec le nouvel entraîneur José Mourinho, avec lequel il existe un passif explosif, né du scandale raciste lors du duel de Ligue des champions entre le Real et l’ancien club de Mourinho, Benfica, en février. Il ne devrait toutefois plus y avoir de mauvaise entente entre les deux, et Mourinho aimerait beaucoup éviter de se passer de Vinicius.

La manière dont le joueur voit lui-même son avenir, il doit ensuite l’exposer définitivement aux dirigeants du Real après son entretien avec Mourinho. Selon les informations disponibles, les Madrilènes exigent une décision rapide de Vinicius, pour qui deux options distinctes se dessinent : prolonger au Real ou partir dès cet été au FC Arsenal. Les Merengue veulent à tout prix éviter de laisser partir le Brésilien libre à l’expiration de son contrat actuel en 2027.

Le bonus à la signature, probable point de blocage dans les négociations entre le Real Madrid et Vinicius Junior

Depuis environ un an et demi déjà, la question de savoir si Vinicius prolongera ou non son contrat au Bernabéu reste en suspens. Le joueur de 26 ans se verrait certes toujours, sur le principe, continuer chez les Blancos, mais des obstacles sont apparus dans les négociations sur le plan financier. Quant à savoir à quel point ils sont profonds, les échos ont souvent divergé. Selon un récent rapport de The Athletic, les positions du club et du joueur présentent toujours des différences marquées.

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Le réputé portail en ligne détaille avec précision l’évolution des discussions autour d’une prolongation de contrat. Depuis le printemps 2025, l’entourage de Vinicius exigerait ainsi un package global qui lui rapporterait près de 30 millions d’euros par an. Un bonus à la signature y serait également inclus, The Athletic le présentant comme le véritable point de blocage.

Car le Real ne voudrait en aucun cas accepter cela, tandis que Vinicius y verrait la seule possibilité de gagner au total davantage que son super coéquipier Kylian Mbappé. Ce dernier s’était en effet vu garantir un tel bonus à la signature, et un très copieux, lorsqu’il avait rejoint la capitale espagnole librement en 2024 en provenance du Paris Saint-Germain.

Le Real Madrid ne veut plus améliorer son offre de contrat à Vinicius Junior

Même s’il est parfois dit que Vinicius serait prêt à revoir ses exigences à la baisse pour rester à Madrid, cela ne s’est visiblement pas encore produit à ce jour. Reste à voir s’il fera désormais un pas. La position du Real, dit-on de manière unanime, est en revanche claire : il n’y aura plus d’amélioration. Vinicius doit donc accepter l’offre de contrat actuellement sur la table ou il sera probablement vendu.

Et c’est là qu’entre en scène le FC Arsenal. Selon The Athletic , les Gunners auraient profité depuis des mois de la situation floue de Vinicius pour définir en coulisses les contours d’un éventuel méga-transfert. Des médias anglais ont ensuite récemment rapporté de façon unanime qu’Arsenal préparait une offre record pour Vinicius et voulait faire du dribbleur le joueur le mieux payé de l’histoire du club.

Le FC Arsenal va-t-il s’offrir Vinicius ? « Mikel Arteta l’adore »

« Mikel Arteta l’adore », cite The Athletic en relayant une source proche de l’entraîneur du champion d’Angleterre, laquelle souligne : « Si Vinicius ne prolonge pas, nous serons là. » À Arsenal, on serait conscient qu’il n’existe que peu de joueurs au monde capables d’apporter une nouvelle dimension à cette équipe récemment si performante. C’est pourquoi, à Londres, on serait prêt à casser la structure salariale traditionnelle pour Vinicius. L’optimisme quant à la possibilité de conclure ce coup existerait en tout cas chez les Anglais, dit-on. D’autant que Vinicius, avec seulement un an de contrat restant, pourrait éventuellement être disponible à un prix légèrement inférieur à sa valeur de marché.

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The Athletic considère par ailleurs la retenue d’Arsenal dans le poker autour de l’ailier du PSG Bradley Barcola, auquel les Gunners avaient auparavant été régulièrement associés, comme un indice laissant penser que le club pourrait avoir un atout encore plus grand dans sa manche avec Vinicius. L’international brésilien serait la solution numéro 1 absolue pour renforcer le côté gauche, un poste qu’Arsenal aimerait encore garnir cet été en plus de Christos Tzolis (arrivé pour 40 millions d’euros en provenance du Club Bruges comme remplaçant de Leandro Trossard, parti à Besiktas).

Pendant ce temps, le Real aurait déjà, à point nommé, un potentiel remplaçant de Vinicius en vue avec Yan Diomande. Le vice-champion d’Espagne se serait déjà entendu avec le joueur de couloir du RB Leipzig, mais les négociations avec le club de Bundesliga s’annoncent compliquées. Selon les informations disponibles, le Real devrait mettre sur la table au moins 120 millions d’euros d’indemnité de transfert pour obtenir Diomande. L’Ivoirien de 19 ans, lui, n’a pas voyagé pour le stage en Autriche, officiellement pour cause de maladie selon RB. D’après un rapport de Sky, Diomande aurait toutefois déjà mentalement tourné la page Leipzig et viserait dans tous les cas un transfert au Real.