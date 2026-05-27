Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Haïti : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Haïti

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Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en Haïti ?

En Haïti, les fans de football disposent d’excellentes options pour suivre la compétition grâce à une combinaison de chaînes publiques nationales et de services de télévision premium.

Voici comment suivre l’action :