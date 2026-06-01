Diffusions de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Autriche

Regarder la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en France via Molotov offre plusieurs avantages stratégiques pour les amateurs de football, notamment en raison de l'évolution historique des droits de diffusion dans le pays.

Voici les principaux bénéfices de cette solution de streaming pour suivre la compétition :

Les principaux avantages de choisir Molotov pour le Mondial 2026

Accès direct aux 54 matchs en clair de M6 : Pour cette édition, le Groupe M6 a obtenu l'exclusivité historique des droits de diffusion gratuite en France (TF1 ne diffusera aucune rencontre). M6 proposera 54 matchs en direct, ce qui comprend le match d'ouverture le 11 juin, l'intégralité des matchs de l'Équipe de France, les demi-finales et la grande finale. Molotov vous permet de regarder ces chaînes instantanément sans dépendre d'une box TV traditionnelle.

Gestion parfaite du décalage horaire (Contrôle du direct) : Le tournoi se déroulant aux États-Unis, au Mexique et au Canada, la majorité des rencontres seront diffusées en soirée ou au milieu de la nuit en France (généralement entre 18h et 3h du matin). Les fonctionnalités de Molotov (comme le Time-shifting) s'avèrent indispensables : elles vous permettent de reprendre un match au début si vous avez manqué le coup d'envoi ou de reculer pour revoir une action clé d'un simple geste.

Portabilité totale et multi-écran : L'application Molotov est optimisée pour tous les supports (smartphones, tablettes, ordinateurs, Smart TV, Apple TV). C'est l'outil idéal pour suivre un match tardif depuis votre lit ou pour continuer à regarder la compétition sur votre téléphone si vous êtes en déplacement pendant les vacances d'été.

Interface centralisée pour toute la compétition : Plutôt que de devoir jongler et basculer entre les applications de différents diffuseurs, Molotov rassemble la télévision au même endroit. Si vous possédez également un abonnement aux chaînes payantes comme beIN SPORTS (qui détient les droits de l'intégralité des 104 matchs), vous pouvez centraliser vos flux pour passer des analyses d'avant-match aux rencontres en direct de manière fluide.

Diffuseur de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Autriche

En Autriche, les droits de diffusion de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont partagés entre deux chaînes en clair : ORF (la chaîne publique) et ServusTV (une chaîne commerciale détenue par Red Bull).

Pour suivre les rencontres depuis l’étranger via un VPN, connectez-vous à un serveur autrichien afin de regarder les matchs gratuitement sur ORF. Vous pouvez aussi vous connecter à un serveur de la zone MENA pour visionner les rencontres sur beIN Sports Connect, mais cette option requiert un abonnement payant local.









Grâce à un accord de sous-licence, les deux diffuseurs couvriront l’intégralité des 104 matchs de cette édition élargie. Voici comment la couverture est répartie :

Répartition des matchs : ORF et ServusTV diffuseront chacune 52 rencontres en direct.

Les matchs phares : ORF détient les droits exclusifs de la rencontre d’ouverture et de la grande finale.

Pour les rencontres de l’équipe d’Autriche , ORF retransmettra le premier et le troisième match de la phase de groupes, tandis que ServusTV diffusera le deuxième match de cette phase, ainsi que le match des seizièmes de finale en cas de qualification.

En matière de streaming, une couverture numérique complète et des diffusions en direct seront proposées sur les plateformes respectives, ORF ON et ServusTV On .

Comme ces deux chaînes sont en clair, les supporters autrichiens pourront suivre l’intégralité du tournoi 2026 sans avoir besoin d’un abonnement payant au câble ou à un service de streaming.