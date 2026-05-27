Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Japon : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Japon

Pour regarder les retransmissions locales des matchs de la Côte d’Ivoire lors de la Coupe du monde depuis l’étranger, utilisez un réseau privé virtuel (VPN). Connectez-vous simplement à un serveur japonais via votre VPN et suivez les rencontres en direct. Tous les matchs du Japon seront diffusés sur la chaîne nationale gratuite NHK.

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision au Japon ?

Au Japon, les droits de diffusion de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont partagés entre la chaîne publique nationale, les grandes chaînes de télévision commerciales (via le Japan Consortium) et les plateformes de streaming numérique.

Voici comment suivre la compétition :

📺 Chaînes en clair

NHK : En tant que chaîne publique nationale, NHK diffusera tous les matchs du Japon en direct sur ses chaînes hertziennes et satellitaires (y compris BS Premium 4K). Vous pouvez également regarder la couverture gratuitement via l'application NHK +.

Nippon TV (NTV) diffusera en clair une sélection de rencontres, dont le deuxième match de la phase de groupes du Japon face à la Tunisie.

Fuji TV : Diffusera également plusieurs rencontres, dont une partie des matchs à élimination directe du premier tour.

📱 Diffusion numérique et streaming premium