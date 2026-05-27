Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Ghana : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Ghana

Pour suivre les retransmissions locales de la campagne ghanéenne depuis l’étranger, utilisez un réseau privé virtuel (VPN). Connectez-vous simplement à un serveur basé au Ghana afin d’accéder aux chaînes de télévision locales, notamment GTV.

Au Ghana, les passionnés de football pourront suivre l’intégralité de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à une offre combinant télévision par satellite haut de gamme et chaîne publique nationale.

Voici comment vous pourrez suivre la compétition :