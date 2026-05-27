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Harry Kane England 2025Getty
Neil Bennett

Traduit par

Programme TV de l'Angleterre pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d'envoi

Angleterre
Coupe du monde

Tout ce qu’il faut savoir pour suivre l’Angleterre pendant la Coupe du monde.

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Angleterre

Pour suivre les rencontres des Three Lions depuis l’étranger via un VPN, connectez-vous à un serveur britannique et suivez les matchs en direct sur BBC iPlayer ou ITVX.

🌎 Pays

📺 Diffuseur

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albanie

TV Klan

🇩🇿 Algérie

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorre

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Argentine

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Australie

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Autriche

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Belgique

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolivie

Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chili, Entel TV

🇧🇦 Bosnie-Herzégovine

Arena Sport

🇧🇷 Brésil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgarie

BNT

🇨🇦 Canada

TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave

🇨🇱 Chili

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombie

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croatie

HRTi

🇨🇾 Chypre

Sigma TV

🇨🇿 République tchèque

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Danemark

TV2 Danemark | TV2 Play Danemark

🇪🇨 Équateur

DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonie

Go3 Extra Sports Estonie

🇫🇯 Fidji

FBC Sports

🇫🇮 Finlande

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 France

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Allemagne

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonésie

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlande

RTÉ

🇮🇹 Italie

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japon : DAZN Japon

DAZN Japon

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Maurice

Application New World Sport

🇲🇽 Mexique

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Népal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Pays-Bas

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas

🇳🇿 Nouvelle-Zélande

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Norvège

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Pérou

DIRECTV Sports Pérou | DGO | Disney+ Premium Chili | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Roumanie

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 Saint-Marin

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapour

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Afrique du Sud

SABC 3 | SABC Plus | Appli Sporty TV

🇪🇸 Espagne

DAZN Espagne | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espagne

🇸🇪 Suède

TV4 Suède | TV4 Play

🇨🇭 Suisse

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquie

Turquie

🇬🇧 Royaume-Uni

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 États-Unis

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Application FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay et Paramount+.

🇺🇿 Ouzbékistan

Zo’r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela, DGO et Inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en Angleterre ?

En Angleterre (et dans l’ensemble du Royaume-Uni), les fans de football bénéficient d’une offre optimale : l’intégralité de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sera diffusée gratuitement sur les chaînes hertziennes. En vertu de la législation britannique sur l’audiovisuel, le tournoi est un événement protégé, considéré comme un « joyau de la couronne », ce qui signifie que vous n’aurez pas besoin d’abonnement à une chaîne payante pour suivre les matchs.

Les 104 rencontres sont réparties à parts égales entre les deux diffuseurs publics :

  • LaBBC diffusera 52 rencontres en direct, principalement sur BBC One. Son programme inclut le très attendu Angleterre-Ghana en phase de groupes, ainsi que la priorité sur trois éventuels matchs à élimination directe des Three Lions en cas de qualification.
  • ITV diffusera les 52 autres rencontres en direct sur ITV1 et ITV4. La chaîne détient les droits du match d’ouverture du tournoi, le 11 juin, ainsi que deux des trois rencontres de la phase de groupes de l’Angleterre : le match d’ouverture contre la Croatie (mercredi 17 juin) et la dernière rencontre de groupe face au Panama (samedi 27 juin).

Diffusion en direct et en différé

Sur téléphone, tablette, ordinateur ou application TV connectée, chaque seconde sera également accessible gratuitement.

  • BBC iPlayer : la plateforme numérique regroupe tous les matchs diffusés par la BBC, avec des retransmissions en direct, des rediffusions intégrales et les temps forts.
  • ITVX propose l’intégralité des rencontres retransmises par ITV et active une chaîne dédiée à la Coupe du monde, en diffusion continue 24 h/24, avec des classiques du tournoi et des reportages exclusifs comme « Inside The World Cup ».

Enfin, conformément à la tradition, lafinale du 19 juillet sera diffusée en direct sur les deux chaînes.