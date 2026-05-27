Programme TV de l'Angleterre pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d'envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Angleterre

Pour suivre les rencontres des Three Lions depuis l’étranger via un VPN, connectez-vous à un serveur britannique et suivez les matchs en direct sur BBC iPlayer ou ITVX.

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en Angleterre ?

En Angleterre (et dans l’ensemble du Royaume-Uni), les fans de football bénéficient d’une offre optimale : l’intégralité de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sera diffusée gratuitement sur les chaînes hertziennes. En vertu de la législation britannique sur l’audiovisuel, le tournoi est un événement protégé, considéré comme un « joyau de la couronne », ce qui signifie que vous n’aurez pas besoin d’abonnement à une chaîne payante pour suivre les matchs.

Les 104 rencontres sont réparties à parts égales entre les deux diffuseurs publics :

La BBC diffusera 52 rencontres en direct , principalement sur BBC One . Son programme inclut le très attendu Angleterre -Ghana en phase de groupes, ainsi que la priorité sur trois éventuels matchs à élimination directe des Three Lions en cas de qualification.

ITV diffusera les 52 autres rencontres en direct sur ITV1 et ITV4 . La chaîne détient les droits du match d’ouverture du tournoi, le 11 juin, ainsi que deux des trois rencontres de la phase de groupes de l’Angleterre : le match d’ouverture contre la Croatie (mercredi 17 juin) et la dernière rencontre de groupe face au Panama (samedi 27 juin).

Diffusion en direct et en différé

Sur téléphone, tablette, ordinateur ou application TV connectée, chaque seconde sera également accessible gratuitement.

BBC iPlayer : la plateforme numérique regroupe tous les matchs diffusés par la BBC, avec des retransmissions en direct, des rediffusions intégrales et les temps forts.

ITVX propose l’intégralité des rencontres retransmises par ITV et active une chaîne dédiée à la Coupe du monde, en diffusion continue 24 h/24, avec des classiques du tournoi et des reportages exclusifs comme « Inside The World Cup ».

Enfin, conformément à la tradition, lafinale du 19 juillet sera diffusée en direct sur les deux chaînes.