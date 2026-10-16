« Ils commettent souvent les mêmes erreurs, encore et encore. C’est inhabituel à ce niveau », a déclaré l’ancien gardien dans l’émission de Sky « Triple - der Hagedorn-Fussballtalk ».

Le club le plus titré d’Allemagne avait été mis en difficulté lors des matches nuls contre Augsbourg (2-2) et Viking Stavanger (3-3), principalement par des buts encaissés tôt à chaque fois, dont certains résultaient de bourdes ahurissantes. Lehmann croit y voir une tendance. « L’an dernier, en Ligue des champions, ils ont aussi commis ces erreurs dans les moments décisifs, celles qu’il ne faut pas faire si l’on veut gagner », a expliqué l’homme de 56 ans, avant d’ajouter : « Quand on défend bien, on gagne. »

Lehmann a désigné un « problème de communication » comme source de ces erreurs, estimant que Kompany y avait aussi sa part : « En tant qu’entraîneur, je dois montrer l’exemple, parce que les joueurs ne se parlent pas. »

Vincent Kompany au Bayern, au-dessus de tout soupçon

Une critique plutôt surprenante. D’une part, peu d’erreurs ont été reprochées à Kompany depuis son arrivée à l’été 2024. D’autre part, le Belge est précisément apprécié pour sa communication avec l’équipe, marquée par la clarté et l’empathie. Les joueurs munichois comme les dirigeants l’ont confirmé à maintes reprises par le passé.

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Le bilan de Kompany, avec deux titres de champion d’Allemagne remportés avec autorité, une Coupe d’Allemagne et deux bonnes saisons en Ligue des champions (un quart de finale et une demi-finale), est lui aussi convaincant. À l’automne 2025, le Bayern a prolongé par anticipation le contrat de l’homme de 40 ans de deux ans, jusqu’en 2029.

Face à Leipzig, samedi, le Bayern veut désormais renouer avec la victoire avant de retrouver le FC Arsenal, finaliste de la saison dernière, en Ligue des champions. Le retard des Bavarois sur les équipes en tête de la Bundesliga (le SC Fribourg et le BVB) est actuellement de deux points. En Ligue des champions, le FCB conserve toutefois de très bonnes chances de se qualifier directement pour les huitièmes de finale.