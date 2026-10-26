Il aurait de toute façon fallu beaucoup d’imagination pour y croire, mais Niko Kovac avait, comme on pouvait déjà le pressentir à l’époque et comme on le sait aujourd’hui, tout simplement raconté n’importe quoi. En janvier dernier, l’entraîneur du Borussia Dortmund avait été interrogé au sujet de Salih Özcan, qui, pour sa quatrième saison au BVB, n’avait disputé avant la trêve hivernale que quatre brèves apparitions, pour un total de 21 minutes.

Kovac avait cité Özcan parmi les joueurs de son effectif « qui n’ont pas assez joué », en invoquant la forte concurrence au milieu de terrain à Dortmund. Pour le milieu défensif, ce n’était pas nouveau. La saison précédente déjà, alors qu’il avait été prêté entre-temps au VfL Wolfsburg, il n’avait guère eu sa chance.

« J’imagine, et je pense, qu’il aura beaucoup plus de minutes à l’avenir que lors de la première partie de saison », avait donc déclaré Kovac au sujet d’Özcan il y a un peu plus de neuf mois, à la surprise des observateurs. Mais les actes n’ont pas suivi les paroles. La concurrence n’avait d’ailleurs pas changé pour Özcan. Certes, les 53 minutes que le milieu a finalement disputées en deuxième partie de saison représentaient plus du double de son temps de jeu précédent, mais sûrement pas ce qu’il espérait en entendant les propos de Kovac.

Depuis longtemps, il était donc de notoriété publique qu’Özcan et le BVB se sépareraient à l’expiration du contrat de quatre ans, bien rémunéré, qu’il avait signé en 2022. Et le joueur de 28 ans, compte tenu de son temps de jeu extrêmement limité ces dernières années, a plutôt bien rebondi.

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Jusqu’à quand court le contrat de Salih Özcan à Besiktas ?

Début juillet, Özcan a signé jusqu’en 2029 avec Besiktas, à Istanbul. Déjà, on avait été très surpris de le voir embarquer avec la Turquie pour la Coupe du monde après seulement 74 minutes de jeu lors de la saison 2025/26. En phase finale, Özcan a joué à deux reprises et disputé l’intégralité du troisième match de groupe, remporté 3-2 contre les États-Unis.

Mais en Turquie, le natif de Cologne jouit d’un tout autre statut qu’en Allemagne, où sa cote avait sensiblement baissé dernièrement. Sur les rives du Bosphore, Özcan a été célébré à son arrivée comme la recrue d’un club de Ligue des champions qui avait atteint la finale deux ans plus tôt.

Comme beaucoup de recrues avant lui, Özcan a dû se prêter à la traditionnelle cérémonie d’accueil au terminal international de l’aéroport. Accompagné d’une foule de dirigeants du club, d’agents de sécurité et de gardes du corps, il a traversé le bâtiment sous les acclamations de nombreux supporters de Besiktas. Salih a posé avec une écharpe devant les caméras, fait le geste de l’aigle propre au club et incité les supporters à chanter.

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Salih Özcan s’impose d’emblée comme titulaire à Besiktas

« J’attendais ce jour avec impatience. Faire partie de Besiktas me remplit d’une grande fierté », avait déclaré Özcan à l’époque. « J’ai hâte d’être sur le terrain. Nous nous battrons pour le club. Nous voulons être champions et nous qualifier pour la Ligue des champions. »

Avec cinq victoires en huit matches de championnat et 15 points, le quatrième de la saison dernière a toutefois simplement réalisé un début de saison conforme à son rang. Avant cette journée, il accusait quatre points de retard sur le tenant du titre, Galatasaray. L’autre rival stambouliote, Fenerbahce, ne devançait Besiktas que d’un point avant que ce dernier ne reçoive Basaksehir lundi après-midi pour un duel entre voisins.

Sur le plan personnel, Özcan doit néanmoins porter un regard particulièrement positif sur ses débuts à Istanbul. D’autant plus lorsqu’on se remémore son maigre temps de jeu au BVB auparavant. Özcan a déjà disputé 17 matches officiels, dont 15 comme titulaire, et a joué dix fois 90 minutes.

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Salih Özcan : déjà presque deux fois plus de temps de jeu qu’en deux ans au BVB

Ses 1 311 minutes disputées jusqu’ici représentent ainsi presque le double de son temps de jeu sur les deux dernières années réunies à Dortmund. Et ce n’est pas tout : avec le gardien Alexander Nübel, Özcan est l’un des deux seuls joueurs à avoir débuté les huit rencontres de Süper Lig. Seul le gardien international allemand a joué davantage qu’Özcan sous les ordres du nouvel entraîneur Vincenzo Italiano, arrivé du FC Bologne. À cela se sont ajoutées quatre apparitions, dont trois comme titulaire, avec la sélection turque en Ligue des nations.

Ce temps de jeu, dont il n’avait plus l’habitude depuis longtemps, a également suscité l’étonnement en Turquie : Özcan joue beaucoup et, surtout, il se montre jusqu’ici très performant. Pour l’entraîneur Italiano, il est un élément incontournable du trio du milieu de terrain formé avec le capitaine Orkun Kökcü et Junior Olaitan, qui joue presque toujours.

Lors de plusieurs rencontres, Özcan a brillé par les qualités qu’on lui connaît depuis toujours : un engagement sans faille, de l’agressivité dans les duels et une grosse activité à la course. « Je travaille sans cesse. Que je joue peu ou beaucoup, je ne fais pas de pause », a expliqué Özcan à propos de son statut radicalement différent à Besiktas. « Je suis encore à un bon âge, j’ai encore beaucoup à apprendre. C’est pourquoi j’écoute aussi très attentivement nos entraîneurs. Cela a une grande influence sur moi. »

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Salih Özcan attend un but depuis près de cinq ans

Après dix victoires lors de ses douze premiers matches officiels de la saison, le club historique de la capitale a récemment ralenti. Il a concédé deux défaites et deux nuls lors de ses cinq dernières rencontres. Les revers face au surprenant promu Amed SK, actuellement deuxième, et à Trabzonspor, deux équipes qui devancent Besiktas, ont été particulièrement douloureux.

En Ligue Europa, Italiano avait récemment écarté Özcan de l’équipe pour la première fois afin de lui accorder un peu de répit. Mais lors du dernier match, conclu sur un nul 2-2 contre Crystal Palace, le plan n’a pas fonctionné. La blessure de Fabio Miretti a rendu nécessaire son entrée en jeu dès la 39e minute.

Özcan n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour se mettre dans le rythme : sept minutes plus tard seulement, une superbe longue passe, digne d’un quarterback, lui a permis d’offrir à Wilfred Ndidi le but du 1-0. Sur le plan personnel, il ne lui manque plus qu’une chose, qu’il n’avait pas non plus obtenue en 96 matches avec le BVB : un but à lui. Cette disette est sans doute l’un des rares points noirs de sa situation actuelle. Son dernier but en club remonte au 4 décembre 2021, avec le 1. FC Cologne sur le terrain de Bielefeld.

Salih Özcan : ses statistiques au BVB