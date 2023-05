Premier League : Ivan Toney suspendu 8 mois pour des paris sportifs !

Ce mercredi, Ivan Toney a été suspendu de football pour une durée de 8 mois en raison de paris sportifs.

Auteur de 20 buts en 33 matches de Premier League, Ivan Toney réalise une excellente saison avec Brentford et a de quoi attirer les plus grands clubs européens, notamment en Angleterre. Le buteur de 27 ans a vu sa cote exploser au fil de la saison et a même été sélectionné pour la première fois en équipe nationale d'Angleterre.

8 mois de suspension et 50 000 euros d'amende

Malheureusement, Toney pourrait finalement ne pas animer le mercato estival Outre-Manche. Ce mercredi, l'attaquant anglais a été condamné à une suspension de 8 mois (jusqu'en janvier 2024) de toute activité liée au football. Il comparaissait devant la Fédération anglaise pour avoir effectué des paris sportifs en 2017. À l'époque, Toney était sous contrat avec Newcastle et prêté du côté de Scunthrope (3è division anglaise). Il a également écopé d'une amende s'élevant à 50 000 euros.