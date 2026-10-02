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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Pourquoi l'Argentine ne peut-elle pas retirer le numéro 10 après Messi ?

L. Messi
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La légende s'en va : le numéro 10 cherche son héritier

Bien que Lionel Messi s'apprête à disputer son dernier match international avec l'Argentine, le maillot légendaire qu'il porte depuis 2009 ne disparaîtra pas des terrains de football, en raison des règlements de la Fédération internationale de football, la FIFA.

Âgé de 39 ans, Messi dispute son 208e et dernier match international face au Bénin, mardi, au stade Monumental de Buenos Aires, au terme d'une carrière historique au cours de laquelle il a mené l'Argentine au sacre lors de la Coupe du monde 2022 et à deux titres en Copa América.

Claudio Tapia, président de la Fédération argentine de football, avait exprimé son souhait de retirer le numéro 10, en hommage à Messi, et d'empêcher tout autre joueur de le porter après sa retraite internationale, comme l'a rapporté le site français «Foot Mercato».

Mais le souhait de la Fédération argentine se heurte aux règlements de la FIFA, qui obligent les sélections participant aux grandes compétitions à attribuer aux joueurs des numéros de 1 à 26, ce qui signifie qu'il est impossible de garder le numéro 10 hors de la liste lors de la Coupe du monde ou de la Copa América.



L'Argentine peut laisser le numéro 10 vacant lors de certains matches amicaux, mais lors de sa participation aux compétitions internationales officielles, elle devra l'attribuer à l'un de ses joueurs, comme l'a rapporté le site «Foot Mercato».

Par conséquent, malgré le départ de Messi, le maillot numéro 10 réapparaîtra avec l'Argentine lors de la Coupe du monde 2030 et de la Copa América, et un autre joueur entamera la mission de porter le numéro qui a été associé pendant de longues années à la légende du football argentin.

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