Pourquoi as-tu préféré le Real Madrid au Barça ? Gabriel répond en deux mots

Le Real Madrid se rapproche de la conclusion du dossier du jeune talent JJ Gabriel, qui a déjà commencé à s'entraîner dans la capitale espagnole, en vue de rejoindre l'équipe de la Castilla.

Lors d'un entretien exclusif avec le journal « Marca » à Madrid, le joueur âgé de 16 ans a évoqué ses ambitions et son avenir, et a clairement dévoilé son plus grand rêve.

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Le journal espagnol a offert à Gabriel sa première une, celle-là même qui annonce son arrivée prochaine au Real Madrid. Le joueur a regardé la une et a souri, avant de demander : « Puis-je la garder ? », la tenant debout comme un enfant qui vient de recevoir sa carte préférée.

Le joueur vit depuis plusieurs jours dans la ville qu'il aspire à faire sienne, se promène dans ses rues et, surtout, s'entraîne à raison de deux séances par jour : la première le matin sur la pelouse, seul et sous la supervision d'un entraîneur personnel, et la seconde le soir en salle de sport.

Cela intervient après qu'il s'est déjà éloigné de la routine quotidienne de l'équipe réserve de Manchester United, le club auquel il est encore officiellement lié.

Pourquoi le Real et non le Barça ?

Son choix ne suscite chez lui aucun doute. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il préférait le Real Madrid au Barça, il a répondu par son expression de visage avant même de parler : « Bien sûr, Madrid. »

À ses côtés, son père Joe Osciarwel, ancien footballeur, confirme la même chose au milieu des rires. Le père et le fils accueillent le journal avec amabilité, mais JJ n'est pas venu à Madrid sans objectifs clairs, puisqu'il déclare en anglais avant de partir en remerciant pour le cadeau : « Mon rêve, c'est de remporter le Ballon d'Or », puis il s'en va en tenant entre ses mains le numéro de « Marca ».

Gabriel ne pourra pas disputer la Ligue de la jeunesse européenne sous le maillot du Real Madrid cette saison, une compétition dans laquelle il avait auparavant brillé en inscrivant un triplé, car il est toujours lié à Manchester United, qui conserve son nom dans ses registres, malgré l'arrêt de ses entraînements avec Manchester United.

Les raisons du retard

Les règlements et les délais expliquent le retard de l'annonce du transfert. En effet, l'article 19 du règlement de la FIFA sur le statut et le transfert des joueurs interdit, de manière générale, le transfert international des joueurs avant qu'ils n'atteignent l'âge de 18 ans. Mais il autorise une exception pour les joueurs âgés de 16 à 18 ans, détenteurs d'une nationalité européenne, et qui se déplacent au sein de l'espace européen.

Le guide de la FIFA stipule qu'un joueur détenteur d'un passeport de l'un des pays de l'Union européenne peut bénéficier de cette exception, même s'il provient de l'extérieur de l'Union européenne, ce qui fait du passeport irlandais que détient JJ Gabriel un facteur décisif dans la finalisation du transfert.

À cela s'ajoute le facteur du calendrier, car la période de transferts hivernale de janvier sera la première fenêtre permettant de l'enregistrer officiellement. Ainsi, le retard de l'annonce du transfert n'a rien d'étonnant, selon les proches du joueur.

Dans l'intervalle, Manchester United étudie comment compenser le départ d'un joueur doté d'un potentiel élevé, et qui représente une perte douloureuse pour le club.

Et si JJ Gabriel finit par rejoindre le Real Madrid, considéré comme un club étranger pour les Britanniques, United obtiendra une indemnité de formation, estimée à environ 350 000 livres sterling.