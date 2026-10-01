Pour venger Ronaldo ? La star du Danemark bouscule Jesus après le match

Le Danois Rasmus Højlund, attaquant de Naples, a bousculé le Portugais Jorge Jesus, sélectionneur du Portugal, après le coup de sifflet final de la rencontre qui a opposé les deux sélections jeudi soir et qui s'est terminée par une victoire du Portugal (4-2) au Parken Stadium de Copenhague, dans le cadre de la Ligue des nations.

Devant les caméras, Højlund est apparu adressant une légère poussée à la poitrine de Jesus, lors de l'échange de salutations entre les deux équipes après la rencontre.

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L'incident est survenu après que Højlund eut célébré son but à la manière de Cristiano Ronaldo, l'attaquant danois ayant inscrit le but de l'égalisation (2-2) à la 53e minute avant de célébrer en sautant et en lançant le célèbre cri « Siii » associé à la star portugaise, dans une scène qui a attiré l'attention au milieu de l'atmosphère tendue entourant le match.

Le Portugal avait d'abord ouvert le score par l'intermédiaire de João Cancelo à la 12e minute, avant que Mikkel Damsgaard n'égalise pour le Danemark à la 23e minute. Deux minutes plus tard, Gonçalo Ramos redonnait l'avantage au Portugal, profitant d'une passe de Bruno Fernandes, mais Højlund ramenait le match à égalité en début de seconde période.

Vitinha parvenait à inscrire le troisième but du Portugal à la 67e minute d'une tête, avant que João Félix ne scelle le sort de la rencontre d'un quatrième but à la 87e minute, offrant à l'équipe de Jesus sa troisième victoire consécutive dans le groupe et lui permettant de conserver un parcours parfait avec 9 points.

La rencontre a pris une importance supplémentaire en raison de l'absence de Ronaldo, qui avait quitté le rassemblement de la sélection portugaise la veille du match, à la suite de tensions liées à la décision de Jesus de ne pas le faire jouer face à la Norvège lors du match précédent, puis de l'informer qu'il ne serait pas titulaire face au Danemark.



