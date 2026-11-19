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L'avenir du Portugais Bruno Fernandes à Manchester United reste entouré d'incertitudes à l'heure actuelle, plusieurs facteurs pouvant influer sur la suite de son parcours au sein de l'équipe. De son côté, l'AC Milan suit la situation de près, dans l'espoir de saisir toute occasion de le recruter, d'autant que l'entraîneur de l'équipe, Rúben Amorim, étudie la possibilité de travailler à nouveau avec son compatriote portugais.

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Selon le journal portugais « Record », l'AC Milan fait du recrutement de joueurs très expérimentés sa priorité numéro un, afin de renforcer son effectif avec des éléments capables d'assumer des responsabilités et de jouer un rôle de leader dans le vestiaire. Le club cherche également un joueur susceptible de succéder au Croate Luka Modric au milieu de terrain, ce qui fait de Fernandes une option adaptée aux besoins de l'équipe.

Malgré ses 32 ans, le milieu de Manchester United a encore des années devant lui dans sa carrière professionnelle, et il voit d'un bon œil l'idée de retrouver les terrains italiens. Fernandes a en effet passé une grande partie du début de sa carrière professionnelle en Italie, où il a porté les maillots de Novara, de l'Udinese et de la Sampdoria.

La perspective de travailler à nouveau sous les ordres d'Amorim constitue un facteur supplémentaire susceptible d'encourager le joueur à rejoindre l'AC Milan, mais le club italien devra trouver la formule adéquate pour boucler l'opération.

Le contrat du capitaine de Manchester United expire à la fin de la saison en cours, le club anglais disposant d'une option de prolongation unilatérale pour une saison supplémentaire, tandis que le contrat du joueur comporte une clause libératoire de 65 millions d'euros.

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Selon les informations relayées en Angleterre, Manchester United pourrait tout simplement renoncer à activer l'option de prolongation, dans le cadre de sa volonté de réduire sa masse salariale. Fernandes avait refusé deux offres de prolongation de contrat , alors que les négociations entre les deux parties sont actuellement au point mort, ce qui ouvre la porte à différents scénarios concernant son avenir.

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En revanche, le nom de l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino ressort comme l'un des facteurs susceptibles d'influencer la décision du joueur , après sa prise de fonctions à la tête de Manchester United pour ouvrir une nouvelle ère avec l'équipe. Le rôle que l'entraîneur confiera à Fernandes et la place qu'il lui accordera, ainsi que les résultats de l'équipe, qu'ils soient positifs ou négatifs, feront partie des éléments qui pourraient fixer la position du capitaine de Manchester United.

Dans ce contexte, Amorim continue de suivre la situation de Fernandes, tandis que l'AC Milan estime qu'une occasion pourrait se présenter lors du prochain mercato estival, dans l'espoir de boucler la signature d'un joueur doté de l'expérience ainsi que des qualités techniques et de leadership que recherche le club.

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À noter que Bruno a disputé 341 matchs sous le maillot de Manchester United, inscrivant 113 buts, et a remporté avec le club mancunien la Coupe de la Ligue anglaise lors de la saison 2022-2023 et la FA Cup lors de la saison 2023-2024.

De son côté, le site « Football Italia » indique que l'Écossais Scott McTominay figure également dans le viseur de l'AC Milan, d'autant que son contrat avec Naples expire à l'été 2028 et que les deux parties ne sont pas encore parvenues à un accord sur sa prolongation, l'ancien milieu de Manchester United réclamant 7 millions d'euros par an, un montant que refuse le club italien.