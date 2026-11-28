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Le Bayern Munich a encaissé un nouveau coup dur face à Hambourg : son capitaine, Joshua Kimmich, a été directement expulsé à la 44e minute du match qui oppose les deux équipes ce samedi au Volksparkstadion, dans le cadre de la 11e journée de Bundesliga.

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L'expulsion fait suite à un accrochage entre Kimmich et Alexander Røssing-Lelesiit, joueur de Hambourg, en dehors du jeu : ce dernier a poussé le joueur du Bayern, qui a répliqué en le tirant par les cheveux et en le faisant tomber au sol.

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L'arbitre Bastian Dankert n'a pas hésité à brandir le carton rouge direct au milieu de terrain allemand. Le Bayern a donc dû terminer la rencontre à dix, privé de l'un de ses éléments les plus importants dans l'entrejeu avant même la fin de la première période.

Le score était de 0-0 au moment de l'expulsion de Kimmich, qui a laissé son équipe dans une situation délicate en seconde période, d'autant que le Bayern doit composer avec plusieurs absences, à commencer par celles de Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise et Manuel Neuer.

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Cette expulsion est un fait rare dans la carrière de Kimmich. Selon le journal allemand « Bild », il s'agit du quatrième carton rouge de sa carrière, catégories de jeunes comprises, et du premier depuis le 28 octobre 2023, lorsqu'il avait été exclu lors de la victoire 8-0 du Bayern Munich contre Darmstadt en Bundesliga.

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L'incident survient alors que le Bayern traverse une période agitée, après sa défaite 2-1 face à Lille en Ligue des champions, et sur fond de polémique récente autour de la gestion du dossier Jamal Musiala par la direction du club, que Kimmich lui-même a publiquement critiquée.