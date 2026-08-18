Selon les informations de Sport1, les dirigeants de Leipzig envisagent de dépasser le plafond d’indemnité de transfert fixé en interne par le club afin de recruter le joueur offensif du 1. FC Cologne.

Selon cette source, le principe habituellement en vigueur à RB est de ne pas débourser de montant de transfert au-delà de 50 millions d’euros pour un seul joueur, mais les Saxons feraient malgré tout une exception pour El Mala.

La raison tient avant tout à l’urgence avec laquelle Leipzig cherche un remplaçant à Yan Diomande, parti au Real Madrid. À l’origine, les dirigeants de RB avaient ciblé Fisnik Asllani, de Hoffenheim, comme successeur idéal de l’Ivoirien, mais comme l’international kosovar a échoué à la visite médicale, ils ont renoncé à son recrutement.

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Leipzig va-t-il proposer l’indemnité de transfert réclamée par Cologne pour Said El Mala ?

Lundi, Sport Bild avait rapporté que Leipzig manifestait un intérêt sérieux pour El Mala et était en outre prêt à répondre aux exigences exorbitantes du 1. FC Cologne. Selon cette information, RB prévoit de soumettre aux Cologne une offre d’un montant total de 60 millions d’euros.

L’indemnité de base fixée par l’Effzeh comme condition essentielle à un transfert s’élèverait à 50 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient cinq millions d’euros via des bonus assez faciles à atteindre. Cinq autres millions d’euros seraient finalement dus en cas de « succès exceptionnels ».

On ne sait pas dans quelle mesure Cologne a encore intérêt à boucler un accord pour El Mala au cours de l’été en cours. Thomas Kessler, planificateur de l’effectif du FC, a récemment laissé entendre qu’il s’attendait à ce que le joueur de 19 ans reste après le retrait du BVB : « Je ne vois aucune tristesse chez lui. Je suis en contact avec lui presque tous les jours, nous en parlons très ouvertement. Vu la manière dont il porte notre maillot, il est extrêmement fier d’être joueur du 1. FC Cologne. »

Selon les informations de Bild, il n’existe toutefois pas de date limite pour un transfert. À l’approche du début de la saison, Leipzig a lui aussi intérêt à parvenir rapidement à un accord, et le nouvel entraîneur Martín Demichelis demanderait avec insistance d’autres renforts.