Le club de l'Inter Miami a subi une lourde défaite sur le score de quatre buts à un face au leader du championnat, Nashville, lors de la rencontre disputée samedi, marquée par le troisième penalty consécutif manqué par la star argentine Lionel Messi, entraînant ainsi la troisième défaite d'affilée de son équipe.

Messi a manqué l'occasion d'égaliser pour l'Inter Miami à un but partout à la vingt-troisième minute, lorsque le gardien de Nashville, Brian Schwake, a détourné sa frappe dans le coin inférieur droit ; Sergio Reguilón a poussé le ballon relâché au fond des filets, mais le but a été refusé en raison de l'entrée de joueurs dans la surface de réparation avant l'exécution, après recours à l'assistance vidéo.

Selon les statistiques du réseau ESPN, c'est la première fois depuis 2014 que Messi échoue à convertir trois penaltys consécutifs.

Le capitaine de l'Argentine avait déjà manqué deux tentatives avec sa sélection lors de la phase finale de la Coupe du monde cet été, la première face à l'Autriche en phase de groupes, et la seconde face à l'Égypte en huitièmes de finale.

Ce penalty manqué est le premier de Messi en Major League Soccer depuis le 13 septembre 2025.

L'Inter Miami avait réussi à revenir au score après le but d'avance de Nashville inscrit par Andy Najar à la dix-septième minute au Geodis Park, Messi ayant délivré une passe décisive à Telasco Segovia, qui a fait preuve d'une excellente qualité individuelle avant d'envoyer le ballon au fond des filets dans le temps additionnel de la première période.

Nashville a imposé une domination totale au début de la seconde période, l'ancien lauréat du trophée de meilleur joueur du championnat américain Hany Mukhtar inscrivant deux buts, entrecoupés d'un but astucieux d'une talonnade de l'attaquant Sam Surridge.

Les signes d'une profonde frustration sont apparus chez Messi, qui a vivement protesté auprès de l'arbitre de la rencontre pour une faute en sa faveur lors de la construction de l'action du troisième but de Surridge, ce qui lui a valu un carton jaune.

Le manque de réussite de Messi s'est confirmé durant le temps additionnel de la seconde période, après que les deux montants réunis l'ont privé de marquer sur une même action ; et lorsqu'il est parvenu à loger le ballon dans les filets, le but a été refusé pour hors-jeu.

L'Inter Miami a été lui-même responsable du quatrième but décisif encaissé, après que son gardien Rocco Ríos Novo a glissé et est resté bloqué en dehors de sa surface de réparation, ce qui a permis au long ballon envoyé par le gardien de Nashville, Schwake, de parvenir à Hany Mukhtar lancé en profondeur, qui a facilement logé le ballon dans le but vide.

Le champion en titre de la Leagues Cup de la saison dernière abordait la rencontre après six matchs sans défaite en championnat, sachant qu'une victoire l'aurait propulsé en tête de la Conférence Est ainsi qu'au classement général du Supporters' Shield, dépassant Nashville ; mais ce dernier a creusé l'écart à cinq points, à quinze matchs de la fin de la saison régulière.

L'Inter Miami avait perdu ses deux derniers matchs de la Leagues Cup, opposant le championnat américain au championnat mexicain, pour quitter la compétition dès la phase de groupes avant les phases éliminatoires ; toutefois, ces deux défaites étaient survenues en l'absence de Messi et de l'attaquant Luis Suárez du onze de départ.

Messi a fait son retour dans le onze de départ samedi pour la première fois depuis le décès de son père Jorge il y a une semaine, après avoir manqué la défaite face à Monterrey et être entré en jeu comme remplaçant lors de la défaite de mercredi face au León, tandis que Luis Suárez a été absent de l'intégralité de la Leagues Cup en raison d'une suspension consécutive aux événements de la finale de l'an dernier.

L'Inter Miami cherche à renouer avec la victoire lorsqu'il se déplacera sur la pelouse du Philadelphia Union mercredi prochain.