Pour faciliter la tâche du Real : Olise impose une condition surprenante au Bayern

Le Français Michael Olise, star du Bayern Munich, souhaite l'insertion d'une clause libératoire lui permettant de partir, malgré le salaire astronomique que lui propose le club bavarois pour prolonger son contrat.

Le quotidien AS rapporte que le Bayern Munich s'est positionné très tôt pour prolonger le contrat d'Olise, qui suscite un intérêt croissant du Real Madrid.

Les médias allemands ont révélé ces derniers jours les détails du plan du club pour convaincre Olise de rester.

Le contrat actuel d'Olise expire en 2029. Le joueur avait rejoint le géant du championnat allemand il y a deux saisons en provenance de Crystal Palace, pour seulement 53 millions d'euros.

Au vu de son niveau et de l'intérêt grandissant d'autres clubs pour ses services, le Bayern Munich sait qu'il doit présenter une offre exceptionnelle pour s'assurer que le Français signe un nouveau contrat.

Le club bavarois a l'intention de soumettre une proposition financière colossale à Olise, étant prêt à en faire le joueur le mieux payé de l'effectif, devant Harry Kane et Jamal Musiala, en doublant son salaire actuel.

Le Français touche actuellement 14 millions d'euros, mais il réclame un salaire supérieur à 25 millions d'euros.

Il reste toutefois un point sur lequel le Bayern Munich devra faire des concessions, bien que le club n'y soit pas disposé : l'insistance d'Olise à voir figurer une « clause libératoire » lui permettant de quitter l'équipe.

Cette clause offrirait au Français la possibilité de s'en aller à l'avenir, même s'il décide de rester dans les rangs du club et de prolonger son contrat.

L'insistance d'Olise sur ce point indique que rester à Munich constitue une option très sérieuse à ses yeux, mais il veut conserver un atout lui permettant de partir s'il en décide ainsi à n'importe quel moment.

En Allemagne, il n'existe pas de clauses libératoires permettant aux joueurs de rompre leur contrat contre une somme déterminée, sauf si cela est expressément stipulé dans le contrat, ce qui est précisément ce que veulent Olise et son agent.

La véritable difficulté résidera dans la fixation du montant de la clause libératoire, de manière à satisfaire les exigences du club et du joueur. Alors que le Bayern Munich veut la fixer à 200 millions d'euros, Olise réclame une somme bien inférieure.