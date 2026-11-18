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Le Barça poursuit sa quête sur le marché des transferts de jeunes joueurs capables d'évoluer en équipe première, alors que l'Anglais JJ Gabriel s'est rapproché du Real Madrid.

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Le Barça a tenté de recruter le prodige de Manchester United, âgé de 16 ans, mais le Real Madrid l'a devancé : le joueur était d'ailleurs présent aujourd'hui à Valdebebas.

Selon « Mundo Deportivo », le Barça s'est tourné vers un autre talent prometteur afin de s'attacher les services du jeune joueur, à la manière de Roony Bardghji, Hamza Abdelkarim, Jesse Bisiwu et d'autres, des opérations qui ont permis au club catalan d'attirer des talents sans avoir à débourser des indemnités de transfert élevées.

Dans ce contexte, plusieurs rapports affirment que le Barça suit de près Gabriel Raikovic, attaquant de 15 ans considéré comme un élément essentiel de l'équipe première du club norvégien de Vålerenga.

Le jeune joueur a inscrit trois buts et délivré une passe décisive en 18 matchs avec son club, des performances qui ont attiré l'attention de nombreux grands clubs européens.

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Selon le site « TeamTalk », le Barça et Manchester United sont les mieux placés pour s'attacher les services de ce prometteur attaquant.

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Il convient de rappeler qu'un rapport publié en Norvège début août indiquait qu'un recruteur du Barça avait vu Gabriel Raikovic jouer en direct lors du match de son équipe face à Bodø/Glimt, rencontre au cours de laquelle il a inscrit son premier but professionnel.

Grâce à ce but, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la première division norvégienne, à seulement 15 ans, cinq mois et 15 jours. Le talent de Raikovic a tapé dans l'œil du Barça, qui semble avoir continué à suivre le joueur, convoqué en équipe de Norvège des moins de 16 ans lors de la trêve internationale actuelle.

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Malgré son jeune âge, Gabriel Raikovic mesure 1,87 m et peut évoluer aussi bien sur l'aile qu'en pointe. Cette polyvalence en fait un joueur à suivre de près à l'avenir.

JJ Gabriel se dirige vers le Real Madrid

JJ Gabriel se rapproche de plus en plus du Real Madrid, comme l'a révélé sa nouvelle démarche ce mercredi.

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Selon « Marca », le footballeur anglais de 16 ans a visité ce mercredi les installations d'entraînement du club à Valdebebas, découvrant pour la première fois ce qui deviendra bientôt sa nouvelle maison.

Il ne reste plus au Real Madrid qu'à officialiser l'arrivée de JJ, après la résiliation du contrat du joueur avec Manchester United.

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En Angleterre, les joueurs vivent avec une grande tristesse le départ du jeune attaquant, considéré comme le meilleur talent footballistique apparu dans le pays ces dernières années.

La présence de Gabriel, qui s'entraînait seul en Espagne depuis plusieurs semaines en attendant la confirmation de sa signature au Real Madrid, a suscité un grand enthousiasme au centre d'entraînement du club, où l'on a bien conscience de l'agitation médiatique entourant son départ de Manchester United et son arrivée au club.

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Le jeune talent anglais JJ Gabriel a tranché sur son avenir à Manchester United en annonçant officiellement son départ du club hier, mardi, mettant ainsi fin à une aventure entamée lorsqu'il avait rejoint l'académie mancunienne à l'âge de 10 ans, alors que son transfert au Real Madrid lors du prochain mercato d'hiver se rapproche.