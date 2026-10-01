Pour Barcelone : Félix anéantit les rêves d'Al-Nassr

Au moment où Al-Nassr commence à planifier l'avenir et cherche à bâtir une équipe capable de rivaliser avec force la saison prochaine, une surprise est apparue, susceptible de bouleverser les calculs du club, après que le nom de João Félix a été associé à une nouvelle étape qui pourrait le ramener sur le continent européen, et plus précisément vers l'endroit qui représente toujours un rêve particulier pour lui.

Selon ce qu'a rapporté le journal «Sport», Félix vit actuellement l'une de ses meilleures périodes depuis des années, après avoir réussi à retrouver son niveau avec Al-Nassr et être passé du statut de joueur longtemps en proie à l'instabilité entre prêts et transferts à celui de l'un des noms marquants de la sélection du Portugal.

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Le championnat saoudien a redonné à Félix un peu de l'éclat qu'il avait perdu au cours des dernières années, lui permettant de retrouver confiance en lui et d'afficher des performances qui ont relancé le débat sur sa capacité à évoluer au plus haut niveau européen, après être devenu plus influent et plus stable sur le terrain.

Mais la surprise qui pourrait contrarier les supporters d'Al-Nassr réside dans le fait que le joueur, selon le rapport, vise un retour dans le football européen l'été prochain, tandis que son agent Jorge Mendes a déjà fait part de son souhait au FC Barcelone, dans une tentative de rouvrir la porte à un ancien rêve que le joueur n'a pas abandonné.

Bien que le FC Barcelone dispose actuellement de nombreuses options dans son secteur offensif, le rapport a souligné que le retour de Félix pourrait représenter une opportunité pour le club catalan, surtout si le joueur devenait disponible gratuitement, un scénario qui pourrait compliquer davantage la tâche d'Al-Nassr pour le conserver.

Félix est âgé de 27 ans, tandis que son contrat avec Al-Nassr prend fin le 30 juin prochain, ce qui signifie que le club saoudien pourrait se retrouver dans une situation délicate au cours de la prochaine période, surtout si le joueur insiste pour vivre une nouvelle expérience européenne plutôt que de poursuivre avec l'équipe.

Félix ne cherche pas à revenir en Europe simplement pour changer d'air, mais il veut rejoindre une équipe qui participe à la Ligue des champions et qui lui offre l'occasion de retrouver la stabilité qui lui a fait défaut au cours des dernières années ; cependant, le FC Barcelone reste l'objectif principal dans ses calculs, d'autant plus qu'un retour au club catalan gratuitement apparaît comme un rêve évident pour lui.

Les supporters d'Al-Nassr comptaient sur le maintien de Félix au sein du projet de l'équipe la saison prochaine, surtout après le début qu'a affiché le joueur et la récupération d'une grande partie de son niveau, mais le désir du Portugais de revenir en Europe pourrait placer les plans du club face à une épreuve difficile.



