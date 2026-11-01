Un rapport de presse a révélé, ce dimanche, que l'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr (Arabie saoudite), s'oriente vers deux changements dans la composition de son équipe pour le match face au club ouzbek du Pakhtakor.

Al-Nassr se déplacera sur le terrain du Pakhtakor (Ouzbékistan), demain lundi, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Asie Elite.

Selon une source propre au journal saoudien « Arriyadiyah », Abdulelah Al-Amri devrait évoluer aux côtés de l'Espagnol Iñigo Martínez dans l'axe de la défense, après son absence du onze de départ lors du dernier match contre Al-Khaleej, que son équipe a remporté 5-3, jeudi, dans le cadre de la 12e journée de la Roshn Saudi League.

L'entraîneur australien avait fait confiance au Français Mohamed Simakan aux côtés de Martínez face à Al-Khaleej, tandis qu'Al-Amri était resté sur le banc des remplaçants.

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En revanche, le club de la capitale récupère les services du Portugais Samu Costa, après la fin de sa suspension due au cumul de cartons jaunes, lui qui avait manqué la rencontre face à Al-Khaleej après avoir reçu un avertissement contre Al-Faisaly lors de la 11e journée.

À noter que Postecoglou a décidé de ménager Cristiano Ronaldo, le Français Kingsley Coman et le défenseur Mohamed Simakan, en raison de l'enchaînement des matchs et des déplacements, le staff technique souhaitant alléger la charge physique de ce trio avant les prochaines échéances.

L'entraîneur d'Al-Nassr souhaite décrocher une victoire qui améliorerait la situation de l'équipe dans le groupe Ouest, où elle occupe la neuvième place avec 3 points, issus d'une victoire et d'une défaite, alors qu'il lui reste un match reporté à disputer contre Al-Wasl (Émirats arabes unis).