Un rapport de presse a affirmé, ce lundi, que Hakim Ziyech a tranché sur son avenir en restant au Wydad Athletic Club marocain.

Le site marocain « Le360 » a indiqué que les supporters du Wydad Athletic Club traversent un état de colère et de mécontentement en raison de la manière dont est désormais géré le dossier de l'international marocain Hakim Ziyech, dans un contexte de flou persistant entourant son avenir avec l'équipe, alors même que le joueur, lui, ne songe pas à partir lors de l'actuel mercato estival.

Ziyech tranche sur son avenir

Selon des sources proches du Wydad, Ziyech tient à poursuivre son expérience au sein du club et estime que la solution ne réside pas dans la recherche d'une nouvelle équipe, mais dans le respect du contrat qui le lie au club rouge, d'autant plus que le joueur, depuis son arrivée à Casablanca, est devenu l'un des éléments les plus engagés et disciplinés de l'équipe.

Les mêmes sources ont insisté sur le fait que Ziyech, depuis son arrivée au Wydad, a tenu à s'acquitter pleinement de ses obligations professionnelles, se présentant assidûment aux entraînements de bonne heure, tout en faisant preuve d'un fort investissement dans la vie du groupe, ce qui lui a valu l'estime de plusieurs de ses coéquipiers au sein de l'équipe rouge.

La colère des supporters du Wydad s'est intensifiée au cours des dernières heures, après la diffusion d'informations faisant état de pressions exercées sur le joueur depuis l'arrivée du nouveau comité directeur présidé par Ibrahim El Asri, alors que Ziyech était censé constituer l'un des principaux piliers du nouveau projet sportif du club.

Les informations relayées par ces mêmes sources indiquent que la manière dont le dossier a été géré durant la dernière période a fait évoluer la situation dans une direction susceptible de pousser Ziyech à prendre lui-même la décision de partir. Toutefois, le joueur n'a pas abordé la situation dans une logique d'escalade et a choisi, jusqu'à présent, de faire preuve de souplesse dans ses relations avec les responsables du club.

La position de l'international marocain est même restée claire : il ne veut pas partir et ne réclame aucun nouveau privilège, il demande seulement le respect des clauses du contrat qui le lie au Wydad.

Ziyech refuse une baisse de salaire

Cela intervient au moment où Ziyech rejette également l'idée d'une réduction de son salaire mensuel, considérant que la contrepartie financière convenue fait partie du contrat actuel et ne saurait faire l'objet d'une renégociation tant que le joueur et le club ne sont pas entrés en négociations pour un nouveau contrat.

Ziyech avait déjà tranché auparavant et informé les responsables du Wydad qu'il ne songeait pas à quitter l'équipe lors du mercato estival, malgré les interrogations qui ont accompagné son avenir depuis l'élection du nouveau comité directeur.

Sur le plan sportif, on ne peut ignorer l'apport du joueur la saison dernière : malgré les blessures qui l'ont éloigné de plusieurs matches, il a contribué à l'obtention d'une série de résultats positifs pour l'équipe rouge.

Ziyech a disputé 12 matches en championnat, au cours desquels il a inscrit 8 buts et délivré deux passes décisives, dont un triplé face au Hassania d'Agadir et un doublé contre le Club Meknès.

Il a également marqué un but en Coupe de la Confédération africaine, confirmant que son expérience et sa capacité à conclure devant le but demeurent parmi ses principaux points forts, malgré le nombre limité de ses apparitions en raison de ses problèmes physiques.

Depuis son transfert au Wydad en octobre 2025 en provenance d'Al-Duhail au Qatar, Ziyech s'est imposé au sein du groupe, fort d'un riche parcours européen entamé aux Pays-Bas avec Heerenveen et Twente, avant d'atteindre le sommet de sa carrière avec l'Ajax Amsterdam, puis de vivre une expérience à Chelsea, avec qui il a été sacré en Ligue des champions, en plus de ses étapes à Galatasaray et à Al-Duhail.

La direction du Wydad face à un dossier sensible

Alors que les données confirment que le joueur souhaite rester au complexe Mohammed Benjelloun, la direction du Wydad se retrouve face à un dossier sensible qui exige une grande dose de sagesse, d'autant que toute décision susceptible de pousser Ziyech vers le départ risquerait de susciter davantage de polémique dans l'entourage du club.

Les supporters du Wydad, de leur côté, ne semblent pas prêts à accepter le scénario d'un départ d'un joueur du calibre de Hakim Ziyech, en particulier après la prestation qu'il a livrée la saison dernière, ce qui fait de la manière de gérer son avenir l'un des principaux dossiers qui mettront à l'épreuve la capacité du nouveau comité à gérer la prochaine étape.