Estavana Polman a réagi pour la première fois à la décision de Vandaag Inside de ne plus l’inviter. L’ancienne handballeuse a récemment appris que sa participation ponctuelle au populaire talk-show resterait sans suite.

« On m’a trop cantonnée à un registre de fond, et cela n’avait pas été convenu ainsi au préalable. Je ne veux pas participer à cela », a souligné Polman dans une réaction accordée à RTL Boulevard. « J’ai moi-même toujours indiqué que je cherchais encore à savoir si cela me convenait réellement. Il y a eu une évaluation et il en est ressorti que c’était très bien ainsi. »

Selon Polman, il n’est pas question de désaccord entre elle et la rédaction de Vandaag Inside. « J’adore ces hommes. Ils sont formidables et c’est très bien ainsi », assure la compagne de Rafael van der Vaart, qui ne nourrit aucune rancune envers Wilfred Genee, Johan Derksen et René van der Gijp.

Van der Gijp avait exprimé dans le podcast KieftJansenEgmondGijp ses doutes sur le fait de faire appel à Polman chaque mois. L’Arnhemoise l’avait confronté à ce sujet dans l’émission de VI du 28 août, ce qui avait été suivi d’une conversation gênante.

Polman n’est plus réapparue dans une émission de VI après son passage de fin août. Il est donc désormais clair que sa participation d’il y a quelques semaines n’aura pas de suite.

« Estavana est une fille sympathique qui crève l’écran. Mais quand il ne s’agit pas de sa vie avec Rafael van der Vaart ou du handball, elle a peu de choses à raconter », avait déclaré Derksen le week-end dernier dans De Telegraaf, sans se montrer très positif au sujet de la présence de Polman autour de la table.

« René a dit l’été dernier dans son podcast qu’elle était trop légère pour nous, et c’est pourquoi elle n’avait pas pris place à la table avec une grande confiance en elle lors de sa première apparition régulière », a ajouté l’invité fixe de la table, originaire de Grolloo.

Le rédacteur en chef Robbie Bierboom a confirmé dimanche à De Telegraaf que Polman n’apparaîtrait plus dans VI. « Estavana comme les créateurs de l’émission avaient des doutes sur son rôle à la table. Finalement, en tant que programme, nous avons pris la décision de ne pas poursuivre avec elle comme invitée de table. »