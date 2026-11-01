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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Polémique arbitrale persistante : Diomande a-t-il été privé d'un penalty face au Racing ?

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
Yan Diomandé
Espagne
Côte d’Ivoire

La frappe de Mbappé a suscité une grande polémique

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Les joueurs du Real Madrid ont réclamé un penalty en début de match face au Racing Santander, ce dimanche soir, en Liga, mais en vain.

À la 5e minute, Yan Diomande a progressé avec le ballon sur le côté gauche et, lors d'un centre depuis l'intérieur de la surface de réparation, le joueur du Racing, Álvaro Mantilla, est intervenu sur lui.

Malgré la réclamation du Real Madrid pour un penalty, l'arbitre José Luis Munuera Montero n'a pas répondu favorablement au club madrilène et a signalé l'absence de faute.

De son côté, le réseau « Archivo VAR », spécialisé dans les situations arbitrales, a donné son avis sur l'action via son compte sur « X ».

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Il a déclaré : « Y a-t-il un penalty contre Mantilla en faveur de Diomande ? »

Et de poursuivre : « La réponse est non. Le défenseur marche légèrement sur le joueur ivoirien après avoir envoyé le centre, ce qui en fait un contact marginal. »

Il a conclu : « Cette action ne constitue pas un acte comportant de l'imprudence, et par conséquent il n'y a pas d'infraction. »

À noter que Kylian Mbappé a obtenu par la suite un penalty qui a suscité une grande polémique, sur lequel il a inscrit le premier but du Real Madrid.

 

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