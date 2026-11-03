Polémique arbitrale : la star d'Aston Villa a-t-elle échappé à l'expulsion face au Barça ?

Le match entre le Barça et son hôte Aston Villa, au Camp Nou, ce mardi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Europe, a été le théâtre d'un incident qui a suscité une vive polémique.

À la 43e minute, un ballon disputé au milieu du terrain a opposé Cubarsi, le joueur du Barça, à Nicolas Jackson, le joueur d'Aston Villa.

Lors de l'action, Jackson a marché sur le pied de Cubarsi, qui a souffert énormément après la blessure, et l'arbitre s'est contenté de donner un carton jaune au joueur d'Aston Villa.

De son côté, le journal « Mundo Deportivo » a écrit : « Jackson a maintenu son pied fermement et a marché sur la cheville de Cubarsi. Cela aurait pu être un carton rouge, mais l'assistance vidéo à l'arbitrage n'a pas revu l'action. Et Pau boite. »

Et de poursuivre : « Il semble que le carton jaune ne soit pas suffisant pour le joueur sénégalais, qui a tenté, après l'intervention, de forcer Cubarsi à sortir du terrain de manière brutale, comme pour laisser entendre qu'il simulait. »

Et bien que le journal ait insisté sur la nécessité d'expulser Jackson, César Bareniccia Montero, analyste des arbitres au sein du même journal, a déclaré ensuite : « C'est une intervention claire avec la chaussure, mais il n'y avait pas de force excessive. Je pense que le carton jaune qu'il a reçu était suffisant. »