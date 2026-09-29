Mauricio Pochettino, le sélectionneur des États-Unis et ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea, a ouvert le feu sur l'affaire des 115 infractions financières de Manchester City, exprimant son étonnement face à l'ampleur du dossier et à la manière dont la Premier League traite les clubs contrevenants.

Les déclarations de Pochettino interviennent après que des rapports de presse anglais ont fait état de la condamnation de Manchester City pour 114 des 115 infractions financières qui auraient été commises entre 2009 et 2018, une affaire qui fait toujours l'objet de contestations et de procédures judiciaires.

L'entraîneur argentin a déclaré : « Il est extrêmement difficile de déterminer une sanction juste en cas de condamnation pour 114 des 115 chefs d'accusation. D'autres clubs, comme Nottingham Forest et Everton, ont enfreint les règles et ont reçu des sanctions différentes, que ce soit par un retrait de points ou des amendes financières. »

Il a ajouté, dans des propos rapportés par le site Foot Mercato : « C'est une situation très délicate et surprenante au regard du verdict. Il est légitime de s'interroger sur les contrôles qui ont permis que de telles infractions se produisent, et c'est ce qui m'étonne le plus. »

Pochettino est revenu sur son expérience à Tottenham, évoquant les sanctions et les restrictions auxquelles le club a été confronté durant sa période à la tête de l'équipe, au premier rang desquelles l'interdiction de recruter qui a duré 18 mois.

Il a expliqué : « Pourquoi les contrôles étaient-ils si stricts avec nous et si indulgents avec les autres ? C'est pour cela que je dis que tout cela est extrêmement étrange, et le problème réside dans le fait que les choses sont devenues floues. »

Il a conclu ses propos en déclarant : « S'il est vrai qu'ils ont enfreint 114 règles, alors nous avons vécu une période de tromperie. Aucune sanction ne peut réparer le préjudice, et le système de contrôle de la Premier League est profondément défaillant. »











