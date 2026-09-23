Comme le rapporte le journal espagnol Sport, le Brésilien de 29 ans prévoit désormais de travailler avec Ali Barat comme nouveau conseiller. Depuis déjà plusieurs années, Raphinha n’est représenté par aucun agent et mène toujours lui-même ses négociations contractuelles.

L’arrivée chez Barat, plutôt sulfureux, et au sein de son agence Epic Sports Football intervient en pleine négociation autour d’un nouveau contrat au Barça. Divers médias avaient rapporté qu’un accord entre les parties était déjà pratiquement trouvé et qu’il ne restait plus que quelques derniers détails à régler.

Une collaboration avec Barat pourrait toutefois signifier que les négociations doivent éventuellement être totalement relancées. Il n’est pas rare que des joueurs changent de conseiller au cours de discussions contractuelles afin de mieux faire valoir leurs exigences financières. Au final, la signature de Raphinha pourrait donc coûter plus cher que prévu au Barça.

Chez les Catalans, le joueur de 29 ans percevrait, selon les informations disponibles, environ 16,5 millions d’euros bruts par an. Son contrat actuel court encore jusqu’en 2028. Par le passé, le joueur avait souligné à plusieurs reprises vouloir en principe mettre un terme à sa carrière de joueur au FC Barcelone.

Combien de buts Raphinha a-t-il déjà marqués pour le FC Barcelone ?

Pour le Barça, Raphinha s’impose comme une sorte d’assurance-vie cette saison. Comme aucun nouvel avant-centre de haut niveau n’a pu être recruté dans la foulée du départ libre de Robert Lewandowski - l’intérêt pour Julian Alvarez n’ayant reçu aucune attention de la part de l’Atlético de Madrid -, Raphinha occupe actuellement la position la plus avancée de l’attaque et se montre plutôt convaincant dans ce rôle.

En huit matches officiels, le Brésilien en est déjà à l’incroyable total de 14 buts, auxquels s’ajoutent trois autres réalisations directement provoquées. En Liga, il domine nettement le classement des buteurs devant Sergio Camello (Rayo Vallecano), son coéquipier Lamine Yamal et Kylian Mbappé (Real Madrid), qui comptent tous « seulement » sept buts.