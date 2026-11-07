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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images
Tim Ursinus
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Plus cher que Luis Diaz ? Le Bayern Munich devrait sans doute faire de gros efforts pour s’offrir celui qui serait le chouchou d’Eberl

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Si le Bayern Munich veut recruter Antonio Nusa, du RB Leipzig, le club bavarois devra probablement consentir un gros effort financier.

Le journal Bild affirme avoir appris que les dirigeants de Leipzig ont fixé en interne le prix de l’ailier à 80 millions d’euros.

Le tabloïd avait auparavant rapporté que le directeur sportif Max Eberl souhaitait toujours recruter Nusa, après que le Norvégien a, semble-t-il, déjà été évoqué du côté de la Säbener Straße l’été dernier. Les Munichois avaient, comme on le sait, envisagé de recruter une doublure de Luis Diaz, mais après le refus d’Anthony Gordon (transféré au FC Barcelone), ils ont opté pour Ismael Saibari.

Le Marocain est toutefois plus à l’aise dans l’axe de l’attaque. Arijon Ibrahimovic ayant été prêté au FC Augsbourg peu avant la fermeture du mercato, le latéral gauche Alphonso Davies est devenu la doublure de Diaz. Il s’est d’ailleurs montré plus que convaincant à ce poste récemment en l’absence de ce dernier (déchirure d’un faisceau musculaire). Le Canadien est cependant sujet aux blessures et pourrait manquer le déplacement du Bayern à Mayence samedi. Selon Aaron Danks, l’adjoint de Vincent Kompany, la prudence est de mise.

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Le recrutement d’un autre ailier gauche cet été devrait donc figurer parmi les priorités du club. Fait notable : si le choix se porte effectivement sur Nusa et que l’indemnité de transfert avoisine les 80 millions d’euros, le joueur de 21 ans coûterait plus cher que Diaz. Le Colombien avait quitté le FC Liverpool pour rejoindre le Bayern en 2025 contre une somme estimée à 70 millions d’euros.

RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

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Bayern Munich : Antonio Nusa serait bien plus qu’une doublure

Nusa ne serait toutefois pas une doublure classique. Le Norvégien, sélectionné à 34 reprises, est tout simplement trop bon pour cela. Cette saison, il a déjà participé à 13 buts en 14 matches officiels, avec six réalisations et sept passes décisives. Au total, il compte 34 contributions à des buts en 85 apparitions avec le RB Leipzig. S’y ajoutent neuf buts et dix passes décisives sous le maillot de la Norvège. Son jeune âge et son contrat, qui court jusqu’en 2029 sans clause libératoire, entrent également en ligne de compte dans le prix demandé par Leipzig, qui n’a rien d’irréaliste.

Le Bayern n’est d’ailleurs pas le seul à connaître les qualités de Nusa. Plusieurs clubs de Premier League manifesteraient un vif intérêt. Bild cite notamment le FC Liverpool, Arsenal et Tottenham Hotspur. Le Sun a récemment évoqué un éventuel transfert hivernal chez les Gunners pour 54 millions d’euros. Selon Bild , un départ au cours de cette saison est toutefois beaucoup moins probable qu’un départ cet été.

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Le Bayern étudie parallèlement d’autres pistes. Sky et Bild ont récemment rapporté qu’Oskar Pietuszewski, du FC Porto, était une option sérieuse et que des discussions avaient déjà eu lieu. Eberl serait également un grand admirateur du joueur de 18 ans. Rio Ngumoha, du FC Liverpool, et Eli Junior Kroupi, de l’AFC Bournemouth, figureraient aussi parmi les autres possibilités.

Écrit parTim Ursinus

Correspondant du football allemand et européen

Bien qu’une carrière de gardien de but ne se soit jamais concrétisée, le football a toujours été une constante dans ma vie. Dès mon plus jeune âge, il était clair que le journalisme sportif serait la voie à suivre. Après un stage à la rédaction sportive du Schwäbisches Tagblatt dans ma ville natale de Tübingen, j’ai poursuivi mes études à Karlsruhe — un choix quelque peu discutable pour un Souabe. Fin 2018, j’ai débuté comme stagiaire chez SPOX et GOAL, puis j’y suis resté comme étudiant salarié avant de devenir ensuite apprenti. Depuis 2023, je fais partie de manière permanente des équipes éditoriales. En septembre 2024, j’ai assumé le rôle de Senior SEO, tout en travaillant également comme reporter et chef de service de permanence.

🎯 Mes domaines de compétence :

Délégation d’articles SEO et gestion des freelances dans ce domaine

Reportage sur site auprès des clubs de Bundesliga (notamment le FC Bayern, le VfB Stuttgart, le BVB et l’Eintracht Francfort)

Histoires et récits autour du football

Recherche et rédaction d’actualités dans le monde du sport

Comment je suis devenu passionné de football :

Tout remonte au triomphe du FC Bayern en Ligue des Champions au début des années 2000, lorsque Oliver Kahn a arrêté trois penalties et est devenu le héros de mon enfance. Le souvenir est, je l’admets, un peu flou, car je n’avais que quatre ans à l’époque. Néanmoins, il n’a pas fallu longtemps avant que je ne déchire le papier cadeau de ma toute première paire de gants de gardien.

🌟 Mes meilleurs souvenirs de football :

Ils sont nombreux. En premier lieu, je pense aux missions effectuées comme reporter — à Paris, Madrid ou Milan, par exemple. S’ajoutent à cela des voyages personnels de groundhopping, qui resteront à jamais inoubliables.

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