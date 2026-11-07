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Si le Bayern Munich veut recruter Antonio Nusa, du RB Leipzig, le club bavarois devra probablement consentir un gros effort financier.

Le journal Bild affirme avoir appris que les dirigeants de Leipzig ont fixé en interne le prix de l’ailier à 80 millions d’euros.

Le tabloïd avait auparavant rapporté que le directeur sportif Max Eberl souhaitait toujours recruter Nusa, après que le Norvégien a, semble-t-il, déjà été évoqué du côté de la Säbener Straße l’été dernier. Les Munichois avaient, comme on le sait, envisagé de recruter une doublure de Luis Diaz, mais après le refus d’Anthony Gordon (transféré au FC Barcelone), ils ont opté pour Ismael Saibari.

Le Marocain est toutefois plus à l’aise dans l’axe de l’attaque. Arijon Ibrahimovic ayant été prêté au FC Augsbourg peu avant la fermeture du mercato, le latéral gauche Alphonso Davies est devenu la doublure de Diaz. Il s’est d’ailleurs montré plus que convaincant à ce poste récemment en l’absence de ce dernier (déchirure d’un faisceau musculaire). Le Canadien est cependant sujet aux blessures et pourrait manquer le déplacement du Bayern à Mayence samedi. Selon Aaron Danks, l’adjoint de Vincent Kompany, la prudence est de mise.

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Le recrutement d’un autre ailier gauche cet été devrait donc figurer parmi les priorités du club. Fait notable : si le choix se porte effectivement sur Nusa et que l’indemnité de transfert avoisine les 80 millions d’euros, le joueur de 21 ans coûterait plus cher que Diaz. Le Colombien avait quitté le FC Liverpool pour rejoindre le Bayern en 2025 contre une somme estimée à 70 millions d’euros.

Getty Images

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Bayern Munich : Antonio Nusa serait bien plus qu’une doublure

Nusa ne serait toutefois pas une doublure classique. Le Norvégien, sélectionné à 34 reprises, est tout simplement trop bon pour cela. Cette saison, il a déjà participé à 13 buts en 14 matches officiels, avec six réalisations et sept passes décisives. Au total, il compte 34 contributions à des buts en 85 apparitions avec le RB Leipzig. S’y ajoutent neuf buts et dix passes décisives sous le maillot de la Norvège. Son jeune âge et son contrat, qui court jusqu’en 2029 sans clause libératoire, entrent également en ligne de compte dans le prix demandé par Leipzig, qui n’a rien d’irréaliste.

Le Bayern n’est d’ailleurs pas le seul à connaître les qualités de Nusa. Plusieurs clubs de Premier League manifesteraient un vif intérêt. Bild cite notamment le FC Liverpool, Arsenal et Tottenham Hotspur. Le Sun a récemment évoqué un éventuel transfert hivernal chez les Gunners pour 54 millions d’euros. Selon Bild , un départ au cours de cette saison est toutefois beaucoup moins probable qu’un départ cet été.

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Le Bayern étudie parallèlement d’autres pistes. Sky et Bild ont récemment rapporté qu’Oskar Pietuszewski, du FC Porto, était une option sérieuse et que des discussions avaient déjà eu lieu. Eberl serait également un grand admirateur du joueur de 18 ans. Rio Ngumoha, du FC Liverpool, et Eli Junior Kroupi, de l’AFC Bournemouth, figureraient aussi parmi les autres possibilités.