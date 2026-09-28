La crise entre le Barça et le Real Madrid s'oriente vers un nouvel épisode en dehors des terrains, après la fixation de la date de comparution en justice de Florentino Pérez, président du club madrilène, dans la capitale espagnole, sur fond de la plainte déposée par le Barça en raison de déclarations qu'il a tenues lors d'une conférence de presse en mai dernier.

Selonce qu'a rapporté le journal « Marca », Florentino Pérez assistera à une audience de conciliation avec le Barça le 25 novembre prochain, à 9 h 40 précises, dans les tribunaux de Madrid, une démarche qui marque une nouvelle étape du conflit croissant entre les deux rivaux.

Le Barça exige que Florentino se rétracte

Cette audience intervient sur fond d'une demande déposée par le Barça contre Florentino Pérez pour diffamation, le club catalan exigeant du président du Real Madrid qu'il revienne sur plusieurs de ses déclarations qu'il estime avoir porté atteinte à l'image et à la réputation du club.

L'objectif principal de l'audience de conciliation sera de parvenir à un règlement mettant fin au conflit, mais le Barça a d'ores et déjà défini la démarche à laquelle il pourrait recourir si le président du Real Madrid ne répond pas à ses exigences.

Selon la position affichée par le Barça, l'absence de Pérez à l'audience, ou sa présence sans rétractation des déclarations en litige, pourrait pousser le club à déposer une plainte pénale à son encontre, faisant ainsi passer la crise d'une confrontation médiatique entre les deux clubs à un conflit devant la justice.

Des déclarations qui ont enflammé la crise

Les racines de l'affaire remontent à la conférence de presse tenue par Florentino Pérez le 12 mai dernier, lorsqu'il a évoqué l'affaire Negreira et adressé de vives critiques au Barça, affirmant que ce qu'il a qualifié de corruption dans l'affaire était « systémique » et qu'elle représentait « le plus grand scandale de l'histoire ».

Le président du Real Madrid a déclaré que l'affaire ne pouvait pas être oubliée, indiquant que son club travaillait à la préparation d'un dossier de 500 pages destiné à être envoyé à l'Union européenne de football, et affirmant également qu'il s'était entretenu avec des responsables de l'union au sujet du dossier.

Pérez a par ailleurs déclaré que le Real Madrid n'était pas toujours l'équipe lésée par les décisions, ajoutant que le Barça « en ressortait toujours bénéficiaire », avant d'insister sur la nécessité d'une intervention de l'Union européenne de football dans l'affaire.

Le président du Real Madrid a lancé une autre déclaration qui a suscité une large controverse, lorsqu'il a affirmé que les sept titres de championnat remportés par le club auraient pu être 14, prétendant que sept titres avaient été « volés » à son équipe.

Yuste réplique, et l'affaire s'oriente vers l'escalade

Les déclarations de Pérez ont provoqué la colère de la direction du Barça, qui les a considérées comme injurieuses envers le club et sa réputation, poussant Rafa Yuste, vice-président du Barça, à répliquer quelques jours plus tard par de fortes déclarations.

Yuste a déclaré que Florentino Pérez « avait eu recours à la calomnie pour nous déstabiliser », affirmant que les deux parties se retrouveraient au tribunal, et insistant sur le fait que le Barça ne permettrait pas que l'on porte atteinte au nom et à l'emblème du club.

En juin dernier, le Barça a officiellement annoncé le début des procédures judiciaires, précisant qu'il avait déposé une demande de tenue d'une audience de conciliation avant d'engager une plainte pénale contre Florentino Pérez pour diffamation, en s'appuyant sur l'article 205 du code pénal espagnol.

Le club a affirmé que son objectif à travers cette démarche était de contraindre Pérez à se rétracter de déclarations précises que le Barça considère comme mensongères et attentatoires à son image et à sa réputation.

Avec la fixation de l'audience du 25 novembre, Florentino Pérez se trouve désormais face à un rendez-vous judiciaire décisif, tandis que la question la plus marquante demeure de savoir si la confrontation s'arrêtera aux limites de l'audience de conciliation, ou si le différend entre les deux pôles du football espagnol passera bel et bien à une plainte pénale.











