Pirlo : "La Juventus doit apprivoiser la pression"

Andrea Pirlo, le coach de la Juventus, se montre optimiste avant le choc de dimanche en Serie A contre l’Inter Milan.

Trois semaines après avoir pris le dessus sur l’AC Milan dans un choc au sommet de la Serie A , la va se mesurer à un autre ténor du football italien. Les Bianconeri affrontent l’Inter dimanche dans le derby de l’ , avec comme enjeu le statut de rival numéro un des Rossonerri pour le titre.

Les Piémontais auront fort à faire lors de cette opposition, mais ils se montrent confiants. Et c’est le cas principalement de leur entraineur, Andrea Pirlo. En conférence de presse d’avant-match, le jeune technicien a indiqué que « mettre la pression sur la Juventus, c’est normal ». « Cela nous va bien, nous sommes la Juventus et il faut y être habitué », a-t-il ajouté.

A la question à quel genre de match il s’attendait, le champion du monde 2006 a confié : « Je m’attends à un Inter agressif qui voudra donner du rythme au match. Mais nous sommes la Juventus et nous voulons aller à Milan pour jouer notre match, de manière assumée ».

Pirlo s’appuie sur Morata

Face à la Juventus, Pirlo va se confronter pour la première à son ancien coach chez les Bianconeri, en l’occurrence Antonio Conte. De belles retrouvailles et dont il espère sortir victorieux. Cela lui permettra notamment d’effacer le faux-pas contre Cesare Prandelli, un autre de ses mentors, en fin de l’année dernière (contre la ).

Face à l’Inter, la Vieille Dame reste sur sept matches de suite sans le moindre faux-pas (5 victoires et 2 nuls). Le dernier accroc des Bianconeri contre les Intéristes remonte à 18 septembre 2016 (2-1).

Pirlo croise les doigts pour que cette série se prolonge. Dans cette optique, le retour à la compétition d’Alvaro Morata n’est pas de trop. L’Espagnol est l’un des meilleurs éléments de la Vieille Dame cette saison. « Alvaro va bien, on voulait éviter de le laisser jouer 120 minutes mercredi mais on s’est compliqué la vie. Cependant, il a bien récupéré et il est prêt à tenir sa place ».