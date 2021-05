Pirlo évoque la perte de poids spectaculaire de l'un de ses joueurs

Andrea Pirlon le coach de la Juve, a évoqué la perte de poids de Weston McKennie.

Weston McKennie connaît une saison satisfaisante avec la Juventus lors de sa première année avec les géants italiens

La «vieille dame» a payé 20,35 millions de dollars pour l’international américain, mais le prix pourrait être augmenté de 7 millions de plus si d’autres conditions étaient remplies avant l’expiration du contrat (30 juin 2025).

La Juventus accueillera l'AC Milan pour la 35e journée de Serie A ce dimanche et avant le match, le coach turinois Andrea Pirlo a été interrogé en conférence de presse sur l'inclusion de McKennie dans le onze de départ.

Le patron de la Juventus a donné une réponse qui en a surpris beaucoup, parlant de la situation de poids de l'international américain.

L'article continue ci-dessous

«Il a une chance de commencer. Il a perdu du poids et c’est quelque chose que nous avons dû approfondir dans son état d’esprit. Maintenant, il est plus concentré et plus professionnel que lorsqu'il est arrivé. Il doit être professionnel à 100% et non à 50% », a déclaré Pirlo.

La Juventus se bat pour une place en Ligue des champions Le joueur de l'USMNT a été un joueur clé pour Pirlo cette saison, marquant six buts et fournissant deux passes décisives en 41 apparitions dans toutes les compétitions.

Ce dimanche,le match entre les deux équipes sera crucial car elles sont en plein duel pour une place en UEFA Champions League la saison prochaine. Avec quatre matches à jouer dans la saison, la Juventus (4e) et l'AC Milan (5e) sont à égalité de points (69), mais la «Vieille Dame» a une meilleure différence de buts.