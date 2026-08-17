L'ancienne star du football espagnol Gerard Piqué est devenu actionnaire stratégique de l'une des équipes de la « Global Chess League », rejoignant ainsi une liste croissante de sportifs, parmi lesquels le Norvégien Erling Haaland, qui se tournent vers l'investissement dans un sport en pleine expansion et qui se transforme progressivement en un produit de divertissement et commercial mondial.

Piqué, sacré champion du monde 2010 avec la sélection espagnole et fondateur de la société sportive et médiatique « Kosmos », a annoncé son entrée dans la liste des actionnaires de l'équipe « American Gambits », lors d'une conférence de presse organisée ce lundi dans la ville indienne de Bangalore.

Piqué, ancien joueur du FC Barcelone, a déclaré dans un communiqué relayé par le journal « Asharq Al-Awsat » : « Le jeu d'échecs a toujours suscité mon intérêt, en raison de sa profondeur, de son attrait universel et de l'immense force mentale qu'il exige. »

L'investissement de Piqué s'inscrit dans une démarche croissante visant à transformer les échecs, d'un jeu traditionnel en un produit sportif mondial, à travers les tournois internationaux, le contenu numérique, les contrats de sponsoring et les plateformes de diffusion en direct. L'équipe « American Gambits » compte également parmi ses actionnaires l'ancien joueur de cricket indien Ravichandran Ashwin.

Haaland a précédé Piqué dans l'investissement

L'attaquant norvégien Erling Haaland a été l'un des sportifs les plus en vue à s'être lancés dans l'investissement dans les échecs, après avoir rejoint le projet avec le soutien de l'investisseur norvégien Morten Borge.

Borge a déclaré : « Il existe de nombreuses similitudes intéressantes. Même si Erling ressemble à un monstre sur le terrain, le football au plus haut niveau, c'est aussi une question de préparation, de stratégie, de timing et de compréhension des moments décisifs. De ce point de vue, il y a des similitudes avec le jeu d'échecs. »

Borge a expliqué que Haaland avait été séduit par l'accent que mettent les échecs sur la réflexion stratégique et la discipline mentale, deux éléments essentiels pour maintenir la performance sous pression.

L'orientation de Piqué et Haaland vers les échecs reflète un phénomène plus large dans le monde du sport, où un nombre croissant de sportifs se tournent vers ce jeu comme un moyen de renforcer la concentration et de développer les capacités de prise de décision.

Pep Guardiola, ancien entraîneur de Manchester City, avait déjà évoqué à plusieurs reprises les échecs et la stratégie lorsqu'il parlait de football.

Plusieurs stars de disciplines différentes ont également parlé publiquement de leur rapport aux échecs et de leur utilisation comme outil de développement des capacités mentales, parmi lesquelles l'ancienne star de Liverpool Mohamed Salah, ainsi que les stars du tennis Boris Becker et Novak Djokovic.

De grandes ambitions commerciales

De leur côté, les investisseurs voient des opportunités commerciales grandissantes dans le sport des échecs, notamment avec les tentatives de la « Global Chess League », soutenue par la société technologique indienne « Tech Mahindra » et la Fédération internationale des échecs, d'élargir la base des supporters du jeu en adoptant des formats plus courts et mieux adaptés à la diffusion télévisée et aux plateformes numériques.

Borge estime que les échecs suivent la même voie que d'autres sports spécialisés qui ont réussi à dépasser leur public traditionnel pour atteindre une base de supporters plus large.

Il a déclaré : « Quand on peut commercialiser un sport à diffusion limitée, comme les fléchettes, alors que près d'un milliard de personnes à travers le monde jouent aux échecs, l'opportunité est évidente. »

L'équipe « American Gambits » doit participer à la quatrième édition de la « Global Chess League », que la ville indienne de Bangalore accueillera le mois prochain.