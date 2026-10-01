Le journaliste britannique Piers Morgan, connu pour sa relation étroite avec Cristiano Ronaldo, a réagi à la crise qui a secoué le camp de la sélection portugaise, après que le capitaine de l'équipe a quitté le camp du « Brésil de l'Europe » au Danemark, hier mercredi.

Morgan a publié sur ses comptes de réseaux sociaux un bref commentaire sur les déclarations de Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, lors de la conférence de presse qui a précédé la rencontre face au Danemark, au cours de laquelle il a affirmé qu'il n'y avait aucun problème avec Ronaldo.

Morgan a écrit : « Foutaises ».

Le journaliste britannique ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a également commenté un rapport publié par le journal « The Times », qui indiquait que Ronaldo avait quitté le camp de la sélection portugaise après qu'on lui a dit que les besoins de l'équipe étaient plus importants que son intérêt personnel, et ce à la suite de discussions d'urgence visant à résoudre le différend entre lui et le sélectionneur Jorge Jesus.

Morgan a répondu au rapport en ces termes : « Ce n'est pas la raison de son départ, comme cela deviendra clair dès qu'il s'exprimera à ce sujet ».

Un adieu définitif à la sélection portugaise ?

Dans un développement plus grave, le journal « A Bola » a indiqué que Ronaldo avait déjà pris une décision définitive de ne pas revenir en sélection portugaise, et que cette décision était irrévocable.

Selon le journal, la rencontre face au pays de Galles au stade d'Alvalade a été le dernier match disputé par Ronaldo sous le maillot du Portugal, mettant ainsi un terme à sa carrière internationale après de longues années de titres et de records.

Ronaldo avait confirmé mercredi soir son départ du camp de la sélection portugaise, un jour avant le match, à la suite d'une discussion avec le président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proença.

L'attaquant d'Al-Nassr a écrit sur ses comptes officiels : « Après la conférence de presse du sélectionneur, et à la suite d'une discussion avec le président de la Fédération portugaise de football, j'ai pris la décision de quitter le camp de la sélection nationale ».

Il a ajouté : « Le moment venu, je dirai la vérité à tous les Portugais sur les raisons qui m'ont poussé à quitter la sélection, à laquelle je me suis toujours dévoué ».

Ronaldo a conclu son message en déclarant : « Il est maintenant temps de souhaiter bonne chance au Portugal et à tous mes coéquipiers en sélection, sans exception ».