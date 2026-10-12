Le Real Madrid a franchi une étape importante dans le dossier de l'avenir de ses gardiens de but, après être parvenu à un accord de principe avec son portier belge Thibaut Courtois concernant la prolongation de son contrat.





Selon les informations révélées par le journaliste italien Fabrizio Romano, le contrat actuel de Courtois avec le Real Madrid expire en juin 2027, mais le nouvel accord de principe vise à assurer sa poursuite pour une saison supplémentaire, afin qu'il continue de garder les filets de l'équipe lors de la saison 2027-2028.





La Maison Blanche apprécie le statut de Courtois, considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but au monde et comme un élément essentiel et indispensable au projet de l'équipe, après avoir démontré au fil des années sa capacité à faire la différence dans les grands rendez-vous. Les deux parties sont ainsi proches de mettre la dernière main au nouvel accord.













Cette démarche s'inscrit dans la volonté du Real Madrid de conserver l'un de ses éléments les plus importants, plutôt que d'entrer dans une phase de recherche d'un remplaçant à un gardien doté d'une grande expérience dans les compétitions nationales et européennes, et qui connaît parfaitement la nature des pressions liées au port du maillot du club madrilène.

Des rapports de presse espagnols avaient indiqué en septembre dernier que le Real Madrid et Courtois étaient proches de s'entendre sur une prolongation de leur collaboration jusqu'au 30 juin 2028, un développement qui reflète l'attachement du club aux services du gardien belge.

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2018, Courtois s'est imposé comme l'une des grandes vedettes de l'équipe, et son importance ne s'est pas limitée aux arrêts habituels, mais s'est étendue à des moments décisifs dans les plus grands matches.

La finale de la Ligue des champions 2022 face à Liverpool reste l'exemple le plus marquant, le gardien belge ayant livré une performance légendaire et contribué par ses arrêts au sacre du Real Madrid, couronné pour la quatorzième fois de son histoire en Europe, avant d'être désigné homme du match.

Cet accord attendu intervient malgré les trente-quatre ans de Courtois, le club continuant de le considérer comme le premier choix au poste de gardien de but, en s'appuyant sur son expérience, sa qualité et sa capacité à briller lors des grands rendez-vous.

Le gardien belge avait été victime d'une grave blessure au genou en 2023, qui l'avait éloigné des terrains pendant une longue période, mais il est revenu et a réussi à retrouver son statut, confirmant que le Real Madrid détient toujours entre ses mains l'un des meilleurs gardiens de sa génération.











