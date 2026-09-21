Lamine Yamal, la star du Barça, n'a pas manqué de suivre la victoire de l'Atlético de Madrid sur le Real Madrid, dans le derby, sur le score de 2-1, lors de la septième journée de la Liga.

Le site Foot Mercato a rapporté que Yamal a réagi à une publication de Marc Pubill, joueur de l'Atlético de Madrid, après la rencontre, laquelle contenait plusieurs photos du match, dont une image montrant le défenseur de l'Atleti en train d'effectuer un tacle sur Kylian Mbappé.

Lamine Yamal s'est contenté de commenter la publication de Pubill en utilisant plusieurs émojis, montrant ainsi sa joie face à la défaite du rival traditionnel, le Real Madrid.

De plus, la victoire de l'Atlético de Madrid profite au Barça au niveau du classement de la Liga.

Après 7 journées, le club catalan s'est retrouvé seul en tête du classement, tandis que l'Atlético de Madrid est monté à la deuxième place avec 16 points, et que le Real Madrid a reculé à la quatrième place avec 15 points.

Ainsi, le derby a contribué à creuser l'écart entre le Barça et le Real Madrid, alors que la réaction de Yamal, sur les réseaux sociaux, n'est pas passée inaperçue.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora

kooora