Photo : Mbappé fait polémique avec ses crampons lors du derby de Madrid

Deux jours seulement après l'annonce officielle de son nouveau partenariat avec l'entreprise « On », Kylian Mbappé a tenu à envoyer un premier message clair au sujet du grand tournant de sa carrière commerciale, à l'occasion de son apparition lors du derby de Madrid face à l'Atlético.

Selon le site français «Foot Mercato», l'attaquant du Real Madrid est apparu lors du match chaussé d'une paire entièrement blanche de modèle Nike Mercurial, mais il a volontairement dissimulé le logo de la célèbre marque américaine, dans un geste remarqué qui reflète le début de son association avec sa nouvelle marque.

Cette apparition de Mbappé avec ces chaussures survient quelques jours après avoir tourné une page importante de sa carrière commerciale, à la suite de la signature d'un partenariat avec l'entreprise suisse « On », dont il est devenu l'un des ambassadeurs, tout en détenant une part de la société en tant qu'actionnaire.

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« On », dont le nom est longtemps resté associé aux disciplines du triathlon et du tennis, notamment à travers son partenariat avec la légende suisse du tennis Roger Federer, cherche à élargir sa présence dans le monde du football.

Mbappé se trouve à l'avant-garde du nouveau projet football de « On », tandis que le Français Thierry Henry occupe le poste de directeur du football au sein de l'entreprise, dans une démarche qui reflète l'ambition de la marque de bâtir une présence forte dans le sport le plus populaire au monde.

Il semble que le derby de Madrid ait été la première apparition concrète de Mbappé dans cette nouvelle phase, après avoir choisi de dissimuler le logo Nike sur ses chaussures, dans un signe marquant de son passage vers un partenariat commercial différent.

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