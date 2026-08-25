Dans El Partidazo de Cope, Canizares s’est emporté contre le côté théâtral de Vinicius lors de la victoire 2-1 du Real sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone, pour l’ouverture de la Liga le week-end dernier. L’attaquant des Merengue est tombé à plusieurs reprises dans la surface et a réclamé en vain un penalty à chaque fois.

Canizares s’est appuyé sur le comportement de Vinicius sur le terrain pour remettre en question sa valeur pour une équipe : « Cet été, il y a eu un débat. Il lui restait encore un an de contrat, fallait-il le vendre ou non. Ce qu’il t’apporte footballistiquement par rapport à ce qu’il te retire. Tu sais ce qui s’est passé ? Personne ne veut de lui », a avancé l’homme de 56 ans, qui a disputé au total 55 matches officiels avec le Real dans les années 1990 avant de devenir une icône au FC Valence (1998 à 2008), estimant que Vinicius manquait tout simplement d’options pour un éventuel départ de Madrid.

« Personne ne veut d’un tel joueur dans son club. Et je ne crois pas qu’il ait eu la moindre offre », a poursuivi Canizares. « Le Real Madrid a été contraint et forcé de prolonger son contrat, parce qu’aucun club ne l’a certainement contacté, lui ou son agent, puisque personne ne veut d’un joueur avec ces caractéristiques. Enfin, peut-être un plus petit club… Newcastle », a ajouté l’ancien gardien de la sélection espagnole, 46 fois international.

Arsenal a-t-il tenté Vinicius Junior avec une offre record ?

La prolongation du contrat de Vinicius, qui courait auparavant jusqu’en 2027, a longtemps traîné et figurait depuis un an et demi parmi les sujets récurrents de la capitale espagnole. Le Real ne voulant pas satisfaire les exigences salariales prétendument exorbitantes du joueur de 26 ans, les négociations auraient même été temporairement interrompues. Finalement, les deux parties ont tout de même trouvé un accord et début août, Vinicius a prolongé son bail sur le long terme jusqu’en 2032.

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Outre les grands clubs saoudiens aux moyens financiers considérables, Arsenal se serait également montré intéressé récemment. Selon des informations de presse, le champion d’Angleterre aurait même été prêt à faire de Vinicius le joueur le mieux payé de l’histoire du club afin de l’attirer de Madrid à Londres. Pour le reste, les rumeurs autour de Vinicius sont restées plutôt calmes ces derniers mois, ce qui s’explique aussi par le fait que peu de clubs dans le monde auraient tout simplement les moyens financiers de recruter l’international brésilien.

Après la nouvelle agitation autour de Vinicius lors du match contre l’Espanyol, le nouvel entraîneur du Real, Jose Mourinho, s’était en revanche ostensiblement rangé derrière sa star. « Vini n’est pas un saint, mais ce qu’on lui fait subir, c’est trop », a souligné Mourinho après la courte victoire à l’extérieur samedi soir, avant de se montrer très clair au sujet du traitement réservé à Vinicius dans les stades adverses : « Nous vivons à une époque de lutte contre le harcèlement. Avec Vini, nous en sommes toujours à la phase de harcèlement, que ce soit de la part de l’adversaire ou du public. Nous devons l’éduquer du mieux possible et le préparer du mieux possible à cela. »