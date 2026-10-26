« Personne n'a pleuré l'absence de Courtois » : Lunin s'impose comme un super-héros des situations d'urgence

Un rapport de presse a salué, ce lundi, la prestation d'Andriy Lunin, le gardien du Real Madrid, lors du match face au Barça, disputé hier et remporté par la Maison Blanche sur le score de deux buts à un.

Il a été décidé hier de titulariser Lunin, après la confirmation de l'absence de Thibaut Courtois pour la rencontre, en raison de sa maladie, ce qui avait inquiété les supporters du Real Madrid.

Mais Lunin a livré une prestation remarquable et affiché une forte personnalité dans ce match qui s'est soldé par une victoire du Real Madrid.

Le journal « Marca » a écrit : « Dans les pages consacrées au Real Madrid, à la rubrique "les super-héros disponibles 24 heures sur 24", vous trouverez le nom d'Andriy Lunin et son numéro de téléphone. »

Le quotidien a poursuivi : « Lorsque Thibaut Courtois est arrivé à Valdebebas atteint de fièvre et se sentant mal, ce qui l'a empêché de se rendre à Barcelone, Mourinho a envoyé un message à l'Ukrainien pour lui demander d'enfiler ses gants et sa tenue de travail et de se préparer à une mission spéciale : être titulaire lors du Clasico. »

Et d'ajouter : « Lunin a été brillant dans cet exercice. Malgré le but de Raphinha, la prestation du gardien ukrainien au Camp Nou a été historique, et il a reçu de grands éloges pour son arrêt spectaculaire sur la frappe de Gerard Martín qui a sauvé le Real Madrid. »

À propos de son arrêt de grande classe, il a déclaré : « J'aime la formule de Nuno (l'entraîneur des gardiens) : un bon entraînement. Tout est une question de travail quotidien. »

La première accolade de Mourinho après le Clasico

« Vous m'avez déjà posé deux questions, et aucune des deux ne concerne Lunin, mais si nous perdions ici à cause des erreurs de Lunin, la première question porterait sur lui », a plaisanté Mourinho en conférence de presse, avant de courir enlacer son gardien dès que Martínez Munuera a sifflé la fin du match.

L'entraîneur du Real Madrid a salué son gardien remplaçant en déclarant : « Tout ce que je lui ai dit, c'est qu'il ne s'entraîne pas pour rester sur le banc. Il a disputé un match très calme et très maîtrisé. Nous avons le meilleur gardien du monde, mais aucun d'entre nous n'a été attristé aujourd'hui par l'absence de Thibaut. L'équipe est très soudée, même dans les moments difficiles. »

Sa capacité à se hisser à la hauteur du défi et à se transformer en super-héros dans les situations critiques suscite l'admiration jusque chez ses coéquipiers. Valverde a déclaré : « Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'a fait Lunin aujourd'hui et ce qu'il fait chaque jour. Il est vrai qu'il joue moins de minutes à cause de la présence de Thibaut, mais il donne toujours le meilleur de lui-même avec un état d'esprit positif, et cela montre que lorsque son tour arrive, il est prêt. »

Il est également considéré comme un porte-bonheur dans les Clasicos. Le match disputé au Camp Nou était le cinquième pour lui face au Barça, et il en a remporté quatre.