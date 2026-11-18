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Alors que tous les chemins semblaient mener à Madrid, le président du Bayern Munich est sorti du silence pour fermer définitivement la porte : pas de négociations, pas de contacts secrets, et aucune inquiétude à l'Allianz Arena. Michael Olise reste, et le message est venu des plus hautes instances des deux clubs.

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Herbert Hainer, président du Bayern Munich, a dévoilé les coulisses de ses échanges avec Florentino Pérez, président du Real Madrid, au sujet de l'avenir de la star française Michael Olise, assurant que la situation est parfaitement sereine et que le joueur n'est pas sur le départ.

Olise a été l'un des noms les plus cités lors du dernier mercato estival, après avoir été fortement annoncé au Real Madrid pour renforcer le secteur offensif. Mais le club merengue, sous la houlette de Pérez, a finalement tranché en faveur de l'Ivoirien Yan Diomande, qui a jusqu'ici dépassé toutes les attentes et séduit l'entraîneur José Mourinho ainsi que le public de Santiago Bernabéu.

Pour autant, les spéculations autour d'Olise ne se sont pas arrêtées, d'autant que son contrat avec le Bayern Munich court jusqu'en 2029 et qu'il était tout proche d'enfiler le maillot blanc l'été dernier. Le quotidien français « L'Équipe » avait par ailleurs rapporté en juillet dernier que le joueur avait confié à ses coéquipiers en équipe de France qu'il allait évoluer sous les ordres de Mourinho, ce qui avait encore alimenté les rumeurs autour d'un possible transfert.

Mais Hainer a mis fin au débat dans un entretien accordé au site allemand t-online, où il s'est exprimé sans détour sur la situation du joueur au sein du club bavarois : « Nous devons prendre en compte si un joueur nous correspond en termes de style de jeu, de personnalité et de caractère, et avant tout en tant qu'être humain. Michael se sent ici comme chez lui, et il sait parfaitement ce qu'il a au Bayern Munich. »

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Hainer entretient avec Pérez une relation solide et amicale depuis plus de 25 ans, comme il l'a expliqué : « Je le connais depuis plus de 25 ans et nous avons une relation amicale. C'est pour cette raison que j'ai accepté avec grand plaisir son invitation à Madrid et que j'ai prononcé le discours de félicitations pour les diplômés de l'académie du Real Madrid. »

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Concernant Olise en particulier, Hainer a assuré avoir parlé directement avec Pérez du joueur français, et la réponse a été claire et sans équivoque : le président du Real Madrid lui a indiqué que le club merengue n'avait discuté ni avec Olise ni avec son agent, et qu'il n'avait d'ailleurs pas l'intention de le faire pour le moment.

Le président du Bayern a ajouté que son club était parfaitement serein et n'éprouvait aucune inquiétude quant à un éventuel départ de sa star, insistant sur le fait que l'objectif est de le conserver sur la durée. Il l'a affirmé : son contrat court toujours jusqu'en 2029, notre objectif est qu'il reste longtemps au Bayern Munich, et nous n'envisageons même pas la possibilité d'un transfert au Real Madrid.

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Par cette déclaration, le Bayern Munich semble avoir voulu adresser un double message : le premier à ses supporters, pour leur signifier que la star de l'équipe reste, et le second à tous les clubs intéressés, pour leur faire savoir que la porte des négociations est fermée. Le Real Madrid, lui, semble avoir trouvé son bonheur avec Diomande, tandis qu'Olise continue d'écrire son propre chapitre à Munich.