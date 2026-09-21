Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a échappé à toute sanction malgré ses accusations visant le corps arbitral, qu'il a qualifiées de plus grande affaire de corruption de l'histoire du football.

Tandis que le Comité de compétition a clos le dossier concernant le président du Real Madrid, estimant que ses propos relevaient de la liberté d'expression, le Comité des arbitres a ouvert un nouveau front, cette fois-ci contre José Mourinho, après son coup de sang à l'issue du derby de l'Atlético Madrid.

Aucune sanction pour l'accusation de « vol et corruption systémique »

Le Comité de discipline de la Fédération espagnole de football a décidé de ne prendre aucune mesure disciplinaire à l'encontre de Pérez, selon le journal « Mundo Deportivo », après enquête sur ses déclarations incendiaires lors de la conférence de presse qu'il a tenue le 12 mai dernier pour annoncer la convocation des élections.

Pérez avait lâché une véritable bombe ce jour-là, en déclarant : « J'ai passé de nombreuses saisons ici, et j'ai remporté sept titres en Ligue des champions et sept titres en Liga, parce que les autres titres m'ont été volés. »

Le président du Real Madrid a ajouté : « Une corruption arbitrale systémique depuis deux décennies, et ce sont toujours les mêmes arbitres qui la pratiquent. »

Il a poursuivi, dans une attaque sans précédent : « Nous sommes en train de préparer un dossier de 500 pages que nous présenterons à l'Union européenne de football. C'est la plus grande affaire de corruption de l'histoire du football. » Il a accusé les arbitres de s'enrichir illégalement, en affirmant : « Je ne suis pas venu ici pour que certains arbitres s'enrichissent avec l'argent du Barça. »

Il a enchaîné, lors d'un entretien sur la chaîne « La Sexta » : « Une corruption systémique. Les mêmes arbitres continuent de faire les mêmes choses, de manière flagrante. Ils nous ont volé 16 ou 18 points cette saison. »

Trois jours seulement plus tard, le syndicat des arbitres a déposé une plainte officielle auprès du Comité de discipline, estimant que les déclarations de Pérez « ne pouvaient être justifiées dans le cadre de l'exercice de la liberté d'expression ou de la critique sportive, car il ne s'est pas contenté de pointer des erreurs arbitrales précises, mais a imputé au corps arbitral la commission d'un délit de corruption continu sur deux décennies ».

À la suite de cette plainte, le Comité a été contraint d'ouvrir une enquête et de nommer un juge spécial. Comme l'a révélé le journal « As », le rapport du juge instructeur a conclu à l'absence de motifs suffisants pour imposer des sanctions disciplinaires au président du Real Madrid, et Pérez a présenté le même jour un rapport juridique pour appuyer sa position.

Mourinho entre dans la zone de danger

Le paradoxe est que la décision d'acquittement est intervenue un seul jour après un nouvel incident dont le protagoniste est José Mourinho.

À l'issue du derby entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, l'entraîneur portugais a vivement critiqué la prestation arbitrale, et a particulièrement visé l'arbitre assistant vidéo (VAR) Daniel Trujillo Suárez.

Contrairement à ce qui s'est passé avec Pérez, la situation semble s'orienter vers une escalade avec Mourinho, puisque le Comité technique des arbitres et le syndicat des arbitres étudient actuellement, en collaboration avec le service juridique de la Fédération, le dépôt d'une plainte officielle contre l'entraîneur portugais auprès de l'organe disciplinaire de la Fédération en raison de ses déclarations.

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Ainsi, le président s'en sort et l'entraîneur se retrouve seul face à la guillotine des sanctions, dans un nouveau chapitre de la guerre ouverte entre le Real Madrid et le système arbitral espagnol.