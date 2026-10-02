Danny Koevermans comprend pourquoi Xavi a opté jeudi pour un autre milieu de terrain avec les Pays-Bas face à la Grèce. Kenneth Perez, lui, se montre très critique à l’égard de la décision du sélectionneur de titulariser Quinten Timber et Guus Til.

« Il n’était pas totalement satisfait des deux premiers matches. Il choisit donc maintenant Til et Quinten Timber. Cela n’a pas vraiment bien fonctionné », conclut Koevermans dans Voetbalpraat après avoir vu Grèce - Pays-Bas (2-2) en Ligue des nations.

Perez est en total désaccord avec l’analyse de Koevermans sur le milieu de terrain face aux Grecs. « On savait pourtant à l’avance que ce ne serait pas suffisant », affirme l’analyste, qui a ensuite vu Xavi revenir à Tijjani Reijnders et Ryan Gravenberch.

Koevermans, de son côté, ne comprend pas du tout la remarque de Perez. « Je trouve vraiment cela absurde. Timber est tout simplement un joueur de Premier League. Til a aussi bien fait les choses. Pourquoi cela ne serait-il pas possible ? Je le pense vraiment. Je trouve que tu les sous-estimes. »

Selon Perez, il existe une grande différence entre les titulaires et les remplaçants de l’équipe des Pays-Bas. « On pouvait pourtant penser à l’avance que ce milieu était d’un autre niveau. Timber et Til sont de très bons joueurs à avoir sous la main et à faire entrer. Mais ce n’est pas du même niveau que Gravenberch et Reijnders. »

« Tu ne vas quand même pas me dire que Til peut devenir titulaire avec l’équipe des Pays-Bas ? En tout cas pas si les Pays-Bas veulent être une grande nation. Et Timber non plus », conclut l’ancien milieu avec une analyse sévère sur le duo néerlandais.

Reijnders a sauvé un point pour les Pays-Bas avec un but tardif en Grèce. Grâce à cela, l’équipe de Xavi compte cinq points en trois matches dans le groupe B de la Ligue des nations.