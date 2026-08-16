L'Uruguayen Rodrigo Doduk Rivero, ailier du Racing Montevideo, se rend en Allemagne ce dimanche, en vue d'effectuer une période d'essai avec l'équipe première du Bayern Munich.

Des médias uruguayens ont indiqué que Doduk, âgé de 19 ans, s'entraînera avec l'équipe première du Bayern Munich pendant 10 jours, lui qui était un élément clé du Racing au cours de la dernière période, mais qui n'a pas participé à la rencontre de son équipe aujourd'hui.

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Doduk occupe le poste d'ailier gauche et représente la sélection d'Uruguay chez les jeunes. Il est également lié par un contrat au Racing Montevideo, le club détenu par le groupe « Red&Gold Football », propriété conjointe du Bayern Munich et du Los Angeles FC.

Ce partenariat offre au Bayern Munich la possibilité de suivre de près un certain nombre de talents en Uruguay, tandis que la période d'essai représente pour Doduk l'occasion de s'entraîner sous la direction du staff technique de l'équipe première et de prouver ses capacités à un niveau supérieur.

Le joueur devrait passer les dix prochains jours aux entraînements du club bavarois, avant que celui-ci n'évalue son niveau et ne détermine la prochaine étape de sa carrière.



